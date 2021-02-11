11 февраля 2021
10 февраля 2021

Сыну экс-политика из ЯНАО, убившему бизнесмена, вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
Владимира Самборского взяли под стражу в зале суда (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Городской суд Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа приговорил экс-сотрудника местной дочки «Газпрома» Владимира Самборского, обвинявшегося в убийстве бизнесмена Эльмарта Тимиркина, к 10 годам лишения свободы, сообщает сайт «Ноябрьск 24». Сына экс-депутата и профсоюзного лидера газовиков Ивана Самборского взяли под стражу в зале суда.

«Признать виновным и приговорить к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в оглашенном приговоре. Суд счел смягчающим обстоятельством наличие у Самборского несовершеннолетнего ребенка, однако руководствовался тем, что обвиняемый психически здоров, в момент убийства осознавал происходящее и в его действиях состава самообороны.

Кроме того Самборского обязали выплатить по 700 тысяч супруге и сестре погибшего коммерсанта в качестве моральной компенсации. До вступления приговора в силу осужденный будет находиться под стражей.

Суд установил, что в ночь на 16 мая прошлого года Владимир Самборский в компании с бизнесменом Эльмартом Тимиркиным распивал спиртные напитки. Между Самборским и Тимиркиным произошел конфликт, в ходе которого бизнесмен был убит выстрелом из ружья.

Изначально Самборского арестовали, но позже суд заменил меру пресечения на ограничение свободы. Это было связано с тем, что обвиняемому необходимо было самостоятельно явиться в Екатеринбург для прохождения психиатрической экспертизы.

Позже было опубликовано видео, из которого следовало, что Тимиркин первым взял в руки принадлежавшее ему оружие. Тем не менее, во время последнего слова Самборский раскаялся и попросил прощения у потерпевшей стороны.

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