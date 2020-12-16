Обвиненному в убийстве сыну экс-политика из ЯНАО отменили арест

Решение суда об ограничении свободы вступило в силу 16 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Ноябрьска (ЯНАО) Владимиру Самборскому, обвиняемому по делу об убийстве бизнесмена Эльмарта Тимиркина, домашний арест заменили на ограничение свободы. Ноябрьский городской суд определил, что сын экс-депутата гордумы и профсоюзного лидера местной дочки «Газпрома» Ивана Самборского может покидать жилище в дневное время.

«Подсудимому Самборскому Владимиру Ивановичу меру пресечения в виде домашнего ареста заменить на запрет определенных действий, — говорится в постановлении за подписью судьи Владимира Курца. — Срок указанной меры установить с 16.12.2020 года по 14.03.2021 года». Самборскому запрещено общаться в потерпевшими по делу, находиться с 20.00 до 8.00 утра за пределами своей квартиры, пользоваться услугами связи, а также употреблять спиртное и посещать мероприятия и заведения, где распитие подразумевается.

Исключение составляют связь с судом и возможность вызова оперативных служб. Кроме того, Самборский-младший обязан прибыть для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в Екатеринбург. Освидетельствование обвиняемого проведут специалисты Свердловской областной психиатрической больницы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 мая Владимир Самборский в компании с бизнесменом Эльмартом Тимиркиным распивал спиртные напитки. Между Самборским и Тимиркиным произошел конфликт, в ходе которого бизнесмен был был убит выстрелом из ружья.

На момент совершения преступления подозреваемый занимал должность в службе аппарата управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск». После случившегося он написал заявление на отпуск с последующим увольнением.