В Ноябрьске продолжается расследование дела об убийстве предпринимателя Эльмарта Тимиркина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В резонансном деле об убийстве бизнесмена Эльмарта Тимиркина, произошедшем весной 2020 года в ЯНАО, вскрылись новые подробности. По версии источников URA.RU, знакомых с деталями дела, в ночь гибели предприниматель развязал ссору и угрожал ружьем экс-сотруднику «Газпром добыча Ноябрьск» Владимиру Самборскому, которого обвиняют в преступлении. В распоряжении агентства оказалось полное видео инцидента, подтверждающее слова инсайдеров.

Эльмарт Тимиркин был убит в ночь на 16 мая в собственном гараже в Ноябрьске. По данным следствия, трагедии предшествовало застолье: бизнесмен выпивал вместе со своим знакомым Владимиром Самборским. Под утро между ними вспыхнул конфликт, который закончился выстрелом из ружья — Тимиркин скончался на месте.

Погибший Эльмарт Тимиркин увлекался стрельбой и держал дома несколько ружий Фото: Эльмарт Тимиркин, «Одноклассники»

Близкий к расследованию источник URA.RU рассказал, что за несколько часов до трагедии в гараже Тимиркина собирались члены так называемого клуба «Бухарики» — неформальной группы, в которую входят предприниматели Ноябрьска. «Они собирались по пятницам, чрез меру выпивали, не ограничивались только алкоголем. На столах бывало „паленое“ спиртное. Часто доходило до ссор и побоищ между членами клуба», — поделился инсайдер. Собеседник URA.RU в бизнес-сообществе Ноябрьска на условиях анонимности дополнил, что «Бухарики» имели в городе дурную славу из-за постоянных скандалов.

Сразу несколько источников агентства подтвердили, что Самборский не состоял в клубе и вечером 15 мая заехал в гараж Тимиркина по делу. Одним из бизнесов погибшего была типография, где Самборский сделал заказ. «Распечатка фото — сюрприз для жены Самборского на их годовщину. Тимиркин позвал Владимира оценить работу, а по приезде пригласил его к столу», — пояснил источник.

В гараже Тимиркина часто проходили шумные застолья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спустя некоторое время мужчины остались вдвоем. Тимиркин не отпускал приятеля домой: заводил новые разговоры, показывал ружья, которые хранил в своем кабинете без сейфа. Затем Самборскому по громкой связи позвонила супруга — с этого началась ссора приятелей, пояснили собеседники агентства: «Самборская торопила мужа домой, из-за чего Тимиркин грубо оскорбил ее. Это же она показала в суде».

В распоряжении URA.RU оказались записи с камер, заснявших инцидент. Судя по кадрам, перепалка из-за звонка жены завязалась примерно в 4:30 утра. Самборский пытался уладить конфликт, предложил Тимиркину пожать руки и обнял его. Однако бизнесмен ушел в свой кабинет и вернулся с охотничьим ружьем. Он начал размахивать оружием и угрожать Самборскому, который поднял руки и пытался успокоить оппонента. После небольшого диалога Тимиркин вернулся в кабинет, зарядил ружье (на видео он проверяет предохранитель) и вновь набросился на Самборского.

Между мужчинами завязалась продолжительная борьба, Тимиркин отказывался отпускать ружье из рук. Бизнесмен находился в критической степени опьянения — в его организме, как уточнил источник URA.RU, подтвердили 3,6 промилле при 60 килограммах веса. В итоге Самборский отнял ствол, прекратил борьбу и отбросил ружье на стол. Поднявшись с пола, Тимиркин направился к кабинету, где лежало второе оружие. Самборский взял первый ствол и сделал выстрел.

Истощенный борьбой Самборский упал там же под столом, стащив за собой ружье, и заснул почти на четыре часа. Проснувшись, он пытался растормошить Тимиркина, затем вызвал «скорую». Супруге он не смог объяснить, что произошло, так как не мог ничего вспомнить. Источник URA.RU, близкий к следствию, заметил, что Самборский не пытался скрыться, замести следы или удалить видео с компьютера. По одной из версий, поведение подсудимого является признаком аффекта.

В Ноябрьске продолжаются судебные заседания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокат семьи Тимиркина Денис Виттенберг заявил URA.RU, что на судебных заседаниях звучала версия о том, что погибший сам спровоцировал конфликт, а Самборский прибегнул к необходимой самообороне: «Такой версию рассматривает сторона защиты». Оперативно связаться с представителями Самборского не удалось. В управление Следственного комитета по ЯНАО направлен письменный запрос, ответ пока не поступил.

В данный момент идет судебное разбирательство. Самборского обвиняют в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Следующее заседание Ноябрьского городского суда назначено на 8 февраля.