16 апреля 2021

Россия высылает посла США

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Флаги США, флаг сша
В МИД РФ рассказали о контрсанкциях к США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Послу США в Москве рекомендовано отправиться «домой, на консультации». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве. По словам главы МИД РФ, высылка посла — одна из ответных мер на новые санкции США в отношении России.

«Послу США рекомендовано отправиться домой. По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла», — пишет «Коммерсант». Еще одна контрсанкция — Москва запретит принимать на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран. Также прекратятся «бесконтрольные краткосрочные поездки» сотрудников для работы в диппредставительствах США в России. Десять американских дипломатов будут высланы из РФ. Кроме того, Россия закроет въезд в страну восьми высокопоставленным деятелям США.

15 апреля США объявили о санкциях против 32 российских юридических и физических лиц, которые якобы пытались повлиять на американские выборы в 2020 году, и восьми лиц, причастных к «оккупации» Крыма. Из Вашингтона были высланы 10 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, сказано на сайте Белого дома.

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение о введении ответных санкций Россией против США будет зависеть от президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил во время встречи с журналистами. В пятницу же посла США в России Джона Салливана вызвали в Кремль, чтобы уведомить от ответных санкциях России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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