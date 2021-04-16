Россия высылает посла США

Послу США в Москве рекомендовано отправиться «домой, на консультации». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве. По словам главы МИД РФ, высылка посла — одна из ответных мер на новые санкции США в отношении России.
«Послу США рекомендовано отправиться домой. По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла», — пишет «
15 апреля США объявили о санкциях против 32 российских юридических и физических лиц, которые якобы пытались повлиять на американские выборы в 2020 году, и восьми лиц, причастных к «оккупации» Крыма. Из Вашингтона были высланы 10 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, сказано на сайте Белого дома.
Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение о введении ответных санкций Россией против США будет зависеть от президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил во время встречи с журналистами. В пятницу же посла США в России Джона Салливана вызвали в Кремль, чтобы уведомить от ответных санкциях России.
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