Американского посла Джона Салливана пригласили в Кремль. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков изложил ему ответные меры России на новые санкции США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана. Он изложил ему ответные меры на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России», — приводит слова Пескова РИА «Новости».
Накануне Джона Салливана уже вызывали в МИД России. Впоследствии он сообщил, что «проинформировал российских официальных лиц в министерстве иностранных дел о далеко идущих мерах, которые США предпринимают, чтобы привлечь к ответственности российское правительство за его враждебные действия», передает ТАСС.
15 апреля США объявили о санкциях против 32 российских юридических и физических лиц, которые якобы пытались повлиять на американские выборы в 2020 году, и восьми лиц, причастных к «оккупации» Крыма. Из Вашингтона были высланы 10 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, сказано на сайте Белого дома.
Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение о введении ответных санкций Россией против США будет зависеть от президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил во время встречи с журналистами.
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