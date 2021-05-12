Дорогу перекрыли из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 13 мая перекрыли участок улицы Станционной. Об этом 13 мая URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«13 мая, в 10:00 будет закрыта для движения ул. Станционная на участке от ул. Володарского до ул. Кирова», — рассказали в пресс-службе. На месте бригады «Водного Союза» будут устранять аварию водопроводе диаметром 200 мм.

Завершить работы планируют до 17 мая. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены. «Водный Союз» в 2021 году планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.