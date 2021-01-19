Коммунальщики раскрыли планы по масштабному ремонту в Кургане

«Водный Союз» увеличил финансирование ремонтных работ в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Масштабная ремонтная кампания на сетях водоснабжения и канализации запланирована в Кургане на 2021 год. В рамках производственной программы «Водного Союза» на эти цели планируют направить 150 млн рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Наиболее значимые для жителей Кургана мероприятия предстоит провести на очистных сооружениях канализации. Это положительным образом скажется на процессе очистки стоков», — отмечают в «Водном Союзе». Стоимость работ здесь оценивается в 15 млн рублей. В цеху механической очистки стоков также пройдет капремонт с частичной заменой оборудования. Также запланированы промывка самотечного коллектора в Заозерном районе Кургана и установка нового оборудования на канализационных насосных станциях.

«Запланирована перекладка существующих водопроводных сетей 1980-90-х годов постройки протяженностью более шести километров, в том числе по улицам Салавата Юлаева, Белинского и в поселке СМП», — рассказал главный инженер «Водного Союза» Яков Арапов. На очистных сооружениях водопровода «Арбинка» за 19 млн рублей заменят запорную арматуру и оборудование, отвечающее за режим подачи воды в Курган и выравнивание давления в сети. Для очистных сооружений центра города закупят новое оборудование на два миллиона рублей.

На всех сооружениях также запланированы фасадные и кровельные работы. В целом на ремонт водопровода в течение года планируют потратить около 100 млн рублей, на канализационные сети — еще 50 млн рублей.

В Кургане из-за плохого состояния сетей происходит большое количество коммунальных аварий. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана полностью изношены. Запланированные работы позволят снизить количество аварийных отключений воды и инцидентов на канализационных сетях.