Ключевую трассу в ЯНАО намеренно оставили без асфальта

183 км дороги остались без асфальтового покрытия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти половину трассы Салехард—Надым в ЯНАО намеренно оставили без асфальта, чтобы можно было наблюдать за поведением грунтов. Об заявил замгубернатора ЯНАО Александр Подорога. Его слова приводит пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«Ситуация показала, что решение оставить часть трассы без асфальта и наблюдать за поведением грунтов с помощью ученых было верным. Стремительная и многоводная весна позволила нам выявить некоторые участки, с которыми теперь нужно плотно работать», — сказал Подорога. После проверки факторов, которые привели к закрытию ключевой в ЯНАО дороги, будут приняты меры, в том числе кадрового характера.

Сейчас на дороге Салехард—Надым, длина которой составляет 344 километра, заасфальтирован только 161 километр. По информации правительства, трассу пришлось закрыть из-за опасного участка протяженностью 8 км, на котором специалисты выявили подвижки грунтов. На деформированных участках выполняются работы. Продукты в сетевые магазины решено направлять по воде. Для этого были организованы дополнительные паромные рейсы.

Ранее URA.RU сообщало, что дорогу Салехард—Надым размыло талыми водами. Власти решили закрыть трассу на ремонт до 12 июня и ограничить проезд по ней тяжеловесных транспортных средств до 1 октября.