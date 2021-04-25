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Ключевую трассу ЯНАО закрыли

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, трасса, дорога, пустая дорога
Дорога пришла в негодность из-за резкого потепления Фото:

Дорогу Салехард-Надым закрыли из-за подмывания талыми водами участков трассы. Она является единственным связующим звеном восточной части региона с западной. Резкое потепление сделало этот круглогодичный проезд небезопасным. О прекращении движения сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Принято решение переждать самый тяжелый период паводка, после чего специалисты приведут дорогу в нормативное состояние. Подрядные организации продолжат работы по содержанию, а также по устранению последствий активного таяния снега», — приводит пресс-служба слова директора департамента транспорта ЯНАО Дениса Напольских.

Также на всех трассах округа регионального и межмуниципального значения до 31 мая вводят ограничения для транспорта с нагрузкой на ось больше допустимого значения.

Дорогу Салехард-Надым открыл губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в декабре 2020 года. Благодаря ей стало возможно открытие крупных федеральных торговых сетей в столице округа. Ранее URA.RU сообщало о закрытии ледовой переправы Салехард-Лабытнанги.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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