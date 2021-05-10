Главную трассу ЯНАО закроют на ремонт

Ремонтные работы на дороге будут проходить до 12 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дорогу Салехард — Надым закроют на ремонт до июня, а ограничения на проезд останутся до октября. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 12 мая 2021 года в связи с проведением работ на автомобильной дороге Надым-Салехард на участке 1160-1190 км, будет закрыто движение до 12 июня 2021 года», — говорится в отчете на сайте ведомства. Проезд будет открыт только для автомобилей, везущих продовольствие.

Также для сохранности автомобильных дорог в весенний период со 2 мая ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на всех дорогах округа. На дороге Салехард — Надым движение будет ограничено до 1 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что власти решили отменить льготный проезд для ямальцев на пароме или поезде из-за наличия дороги Салехард — Надым. Жители возмутились заявлением властей, так как посчитали, что дорога сделана некачественно и на ней уже опасно передвигаться на легковом автомобиле. После многочисленных жалоб льготу на проезд к месту проведения отпуска вернули.