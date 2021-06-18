18 июня 2021

Совбез Украины поиздевался над затопленным Крымом

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Алексей Данилов прокомментировал наводнения в Крыму Фото:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов издевательски прокомментировал ситуацию в Крыму. Он заявил, что крымчане просили воды и бог ее им дал.

«Крымский полуостров очень много времени просил воды — и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — передает его слова ИА REGNUM.

Он также заявил, что СНБО Украины очень хотелось бы влиять на все, в том числе на климат и погоду. Однако у них есть свои полномочия, и они ограничены законом и Конституцией Украины.

Власти ввели режим ЧС в Ялте, Керчи, Феодосии и Кировском районе. По данным мэра Ялты Янины Павленко, этот потоп стал сильнейшим за последние 100 лет. Из-за природного катаклизма станция скорой помощи в курортном городе была заблокирована, пишет RT. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Ялте во время наводнения погиб молодой человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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