Совбез Украины поиздевался над затопленным Крымом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов издевательски прокомментировал ситуацию в Крыму. Он заявил, что крымчане просили воды и бог ее им дал.
«Крымский полуостров очень много времени просил воды — и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — передает его слова ИА REGNUM.
Он также заявил, что СНБО Украины очень хотелось бы влиять на все, в том числе на климат и погоду. Однако у них есть свои полномочия, и они ограничены законом и Конституцией Украины.
Власти ввели режим ЧС в Ялте, Керчи, Феодосии и Кировском районе. По данным мэра Ялты Янины Павленко, этот потоп стал сильнейшим за последние 100 лет. Из-за природного катаклизма станция скорой помощи в курортном городе была заблокирована, пишет RT. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Ялте во время наводнения погиб молодой человек.
Подписывайтесь на URA.RU в