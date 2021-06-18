В затопленном Крыму объявлен режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за обильных осадков на востоке Крыма объявлен режим чрезвычайно ситуации. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

«В связи с выпадением обильных осадков на территории ГО Ялта зарегистрированы три происшествия природного характера. Это сход грязевой сели в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе. Подтопление частных домовладений в Алупке по улице Шайна и в Ялте на улице Вергасова. Падение дерева в Ялте, район Малой Ореанды. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Крыму. На месте работают оперативные группы. Силами территориальной подсистемы РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. ред.) жители подтопленных домовладений эвакуированы в безопасную зону.

Ранее пользователи соцсетей публиковали видео затопленных улиц Керчи. Глава Крыма Сергей Аксенов посетил затопленный после сильных дождей город. Ему пришлось передвигаться на моторной лодке.

В данный момент в Керчи обесточена центральная часть город. В зону подтопления попали 1700 человек, эвакуировано 1387 человек.