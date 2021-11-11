11 ноября 2021

В ПФР предупредили о задержках в выплате пенсии

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Пожилому человеку нужно обратиться в Пенсионный фонд при возникших проблемах Фото:
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Пенсионная реформа в России

Россияне могут столкнуться с задержкой пенсий, если принесут неполный пакет документов для оформления выплат. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России.

«[Чтобы пенсия была назначена без задержек] предпенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав», — предупреждают в ПФР.

Ранее был установлен срок подачи заявления о переносе пенсионных накоплений россиян из ПФР в НПФ (негосударственный пенсионный фонд) и обратно, а также о переводе средств из одного НПФ в другой. Это можно будет сделать до 1 декабря 2021 года.

Ранее проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО) Александр Сафонов отметил, что россияне зачастую получают низкую пенсию из-за ошибок работодателей. Распространенной причиной этого является невыплата работодателем отчислений в Пенсионный фонд. Кроме того, на будущих выплатах негативно сказывается «серая» зарплата, пишут Дни.ру.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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