ПФР предупредил об изменениях для пенсионеров с 1 декабря

Отмечается, что перевести свои пенсионные накопления из одного фонда в другой без потери инвестиционного дохода можно не чаще одного раза в пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПФР установил срок подачи заявления о переносе пенсионных накоплений россиян из ПФР (пенсионный фонд России) в НПФ (негосударственный пенсионный фонд) и обратно, а также о переводе средств из одного НПФ в другой. Это можно будет сделать до 1 декабря 2021 года, сообщается на сайте ПФР.

«Заявление о переводе пенсионных накоплений из ПФР в НПФ и обратно, или поменять один НПФ на другой можно подать в клиентской службе ПФР лично или через представителя, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) до 1 декабря 2021 года», — сообщается на сайте. Отмечается, что при подаче заявления через Госуслуги, следует подкрепить его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ранее сообщалось, что ПФР начнет выплачивать 30 новых пособий. Новые выплаты в рамках социальной поддержки населения планируется ввести в 2022 году. Они будут включать пособия неработающим женщинам и женам военнослужащих с детьми, гражданам, подвергшимся радиации, выплатах компенсаций по ОСАГО инвалидам и ряд других льгот.