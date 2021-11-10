ПФР предупредил об изменениях для пенсионеров с 1 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионный фонд России по Челябинской области. Челябинск, пенсионный фонд
Отмечается, что перевести свои пенсионные накопления из одного фонда в другой без потери инвестиционного дохода можно не чаще одного раза в пять лет Фото:

ПФР установил срок подачи заявления о переносе пенсионных накоплений россиян из ПФР (пенсионный фонд России) в НПФ (негосударственный пенсионный фонд) и обратно, а также о переводе средств из одного НПФ в другой. Это можно будет сделать до 1 декабря 2021 года, сообщается на сайте ПФР.

«Заявление о переводе пенсионных накоплений из ПФР в НПФ и обратно, или поменять один НПФ на другой можно подать в клиентской службе ПФР лично или через представителя, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) до 1 декабря 2021 года», — сообщается на сайте. Отмечается, что при подаче заявления через Госуслуги, следует подкрепить его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ранее сообщалось, что ПФР начнет выплачивать 30 новых пособий. Новые выплаты в рамках социальной поддержки населения планируется ввести в 2022 году. Они будут включать пособия неработающим женщинам и женам военнослужащих с детьми, гражданам, подвергшимся радиации, выплатах компенсаций по ОСАГО инвалидам и ряд других льгот.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...