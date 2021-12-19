Салехард стал лидером среди столиц УрФО по зарплатам

Салехард занял первое место среди столиц субъектов УрФО по уровню зарплат. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса Авито, средняя зарплата в ЯНАО составляет 45 тысяч рублей, следом идет ХМАО с заработком 40 000, далее Екатеринбург и Тюмень — 35 000 рублей.
Среди столиц субъектов УрФО лидером по зарплатам является Салехард. «В административном центре ЯНАО медианные заработки по массовым профессиям составляют 45 000 рублей. В Ханты-Мансийске они тоже выше, чем в Екатеринбурге — 40 000 рублей. А вот в Тюмени и Челябинске ниже: по 35 000 и 32 500 рублей соответственно обещают своим сотрудникам компании этих городов», — говорится в сообщении Авито.
Также эксперты сервиса добавили, что самой востребованной сферой является «транспорт, логистика». Вторую строчку по востребованности персонала занимают продажи, далее строительство, автомобильный бизнес и сельское хозяйство.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО зарплата водителей стала одной из самых высоких в России. Водителям здесь предлагают в среднем 86,6 тыс. рублей.
Салехард занял первое место среди столиц субъектов УрФО по уровню зарплат. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса Авито, средняя зарплата в ЯНАО составляет 45 тысяч рублей, следом идет ХМАО с заработком 40 000, далее Екатеринбург и Тюмень — 35 000 рублей. Среди столиц субъектов УрФО лидером по зарплатам является Салехард. «В административном центре ЯНАО медианные заработки по массовым профессиям составляют 45 000 рублей. В Ханты-Мансийске они тоже выше, чем в Екатеринбурге — 40 000 рублей. А вот в Тюмени и Челябинске ниже: по 35 000 и 32 500 рублей соответственно обещают своим сотрудникам компании этих городов», — говорится в сообщении Авито. Также эксперты сервиса добавили, что самой востребованной сферой является «транспорт, логистика». Вторую строчку по востребованности персонала занимают продажи, далее строительство, автомобильный бизнес и сельское хозяйство. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО зарплата водителей стала одной из самых высоких в России. Водителям здесь предлагают в среднем 86,6 тыс. рублей.