19 декабря 2021

Салехард стал лидером среди столиц УрФО по зарплатам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги, зарплата, наличные. Челябинск, зарплата, деньги, наличные, купюры
Медианная зарплата в Салехарде составляет 45 000 рублей Фото:

Салехард занял первое место среди столиц субъектов УрФО по уровню зарплат. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса Авито, средняя зарплата в ЯНАО составляет 45 тысяч рублей, следом идет ХМАО с заработком 40 000, далее Екатеринбург и Тюмень — 35 000 рублей.

Среди столиц субъектов УрФО лидером по зарплатам является Салехард. «В административном центре ЯНАО медианные заработки по массовым профессиям составляют 45 000 рублей. В Ханты-Мансийске они тоже выше, чем в Екатеринбурге — 40 000 рублей. А вот в Тюмени и Челябинске ниже: по 35 000 и 32 500 рублей соответственно обещают своим сотрудникам компании этих городов», — говорится в сообщении Авито.

Также эксперты сервиса добавили, что самой востребованной сферой является «транспорт, логистика». Вторую строчку по востребованности персонала занимают продажи, далее строительство, автомобильный бизнес и сельское хозяйство.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО зарплата водителей стала одной из самых высоких в России. Водителям здесь предлагают в среднем 86,6 тыс. рублей.

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Салехард занял первое место среди столиц субъектов УрФО по уровню зарплат. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса Авито, средняя зарплата в ЯНАО составляет 45 тысяч рублей, следом идет ХМАО с заработком 40 000, далее Екатеринбург и Тюмень — 35 000 рублей. Среди столиц субъектов УрФО лидером по зарплатам является Салехард. «В административном центре ЯНАО медианные заработки по массовым профессиям составляют 45 000 рублей. В Ханты-Мансийске они тоже выше, чем в Екатеринбурге — 40 000 рублей. А вот в Тюмени и Челябинске ниже: по 35 000 и 32 500 рублей соответственно обещают своим сотрудникам компании этих городов», — говорится в сообщении Авито. Также эксперты сервиса добавили, что самой востребованной сферой является «транспорт, логистика». Вторую строчку по востребованности персонала занимают продажи, далее строительство, автомобильный бизнес и сельское хозяйство. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО зарплата водителей стала одной из самых высоких в России. Водителям здесь предлагают в среднем 86,6 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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