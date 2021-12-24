Суд уличил Павла Грудинина во лжи. Он в 10 раз завысил стоимость акций совхоза

24 декабря 2021 в 20:00 Размер текста - 17 +

Суд оценил акции Павла Грудинина в 630 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Арбитражный апелляционный суд признал законным решение об оценке 974 тысяч акций, принадлежащих директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Суд оценил акции в 630 млн рублей. При этом сам Грудинин заявил, что его пакет акций стоит 4,8 млрд рублей. «ООО „Краевое бюро оценки и управления недвижимостью“ оценило пакет акций Грудинина в 630 миллионов рублей, он сам настаивал на 4,8 миллиарда рублей, что послужило причиной оспаривания в суде экспертной оценки. Эта сумма является лишь стартовой планкой для торгов, на которых продадут имущество миллиардера», — сообщает «Парламентская газета». Отмечается, что причиной оценки имущества Грудинина стала его задолженность совхозу на сумму 1 млрд 66 млн рублей. В суде доказано, что Грудинин, являясь директором предприятия, похитил земельный участок, принадлежащий ЗАО «Совхоз имени Ленина», причинив тем самым ущерб предприятию на указанную денежную сумму. Грудинин отказался выплачивать свой долг. Также суд признал Грудинина владельцем компаний ООО «Альфа» и ООО «Центр-Инвест», которые стали владельцами 33% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Ранее в совхозе имени Ленина обвинили Грудинина в мошенничестве. Акционер Дмитрий Ерошкин заявил, что Грудинин продавал своим близким десятки квартир по низкой стоимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Арбитражный апелляционный суд признал законным решение об оценке 974 тысяч акций, принадлежащих директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Суд оценил акции в 630 млн рублей. При этом сам Грудинин заявил, что его пакет акций стоит 4,8 млрд рублей. «ООО „Краевое бюро оценки и управления недвижимостью“ оценило пакет акций Грудинина в 630 миллионов рублей, он сам настаивал на 4,8 миллиарда рублей, что послужило причиной оспаривания в суде экспертной оценки. Эта сумма является лишь стартовой планкой для торгов, на которых продадут имущество миллиардера», — сообщает «Парламентская газета». Отмечается, что причиной оценки имущества Грудинина стала его задолженность совхозу на сумму 1 млрд 66 млн рублей. В суде доказано, что Грудинин, являясь директором предприятия, похитил земельный участок, принадлежащий ЗАО «Совхоз имени Ленина», причинив тем самым ущерб предприятию на указанную денежную сумму. Грудинин отказался выплачивать свой долг. Также суд признал Грудинина владельцем компаний ООО «Альфа» и ООО «Центр-Инвест», которые стали владельцами 33% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Ранее в совхозе имени Ленина обвинили Грудинина в мошенничестве. Акционер Дмитрий Ерошкин заявил, что Грудинин продавал своим близким десятки квартир по низкой стоимости.