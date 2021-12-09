В Совхозе имени Ленина обвинили Грудинина в мошенничестве

09 декабря 2021 в 23:05 Размер текста - 17 +

Павел Грудинин продал 99 квартир, утверждают акционеры и бывшие сотрудники Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Экс-работники и акционера Совхоза имени Ленина обвинили директора Павла Грудинина в мошенничестве с недвижимостью предприятия. Десятки квартир по низкой стоимости продали его близким родственникам и бизнес-партнеру. Об этом заявил акционер Дмитрий Ерошкин. «Грудинин своим приближенным продавал квартиры по заниженной стоимости. Грубо говоря, у АО были выведены деньги — фактически сворованы. Могли бы построить школу или детский сад», — цитирует РЕН ТВ Дмитрия Ерошкина. Бывшие сотрудники и акционеры написали иск. В заявлении указано, что Грудинин продал 99 квартир предприятия за 359 млн рублей. Сообщается, что их купила компания «Астон Групп», которой руководит бизнес-партнер директора Совхоза Сергей Выблый. Акционеры заявили об ущербе в полмиллиарда рублей. Выблый стал соинвестором Совхоза в 2012 году. Его компания заключила с руководителем договор участия в долевом строительстве. «Ничего не платя в Совхоз, компания перепродавала эти квартиры по рыночной стоимости гражданам. И вот эта разница между себестоимостью и рыночной. Эта прибыль оседала в компании „Астон-Групп“, а потом бесследно исчезала», — сказал адвокат экс-жены Грудинина Дмитрий Мальбин. Ирина Грудинина после развода стала полноправным акционером. URA.RU направило запрос в пресс-службу КПРФ, на момент публикации ответа не поступило. Агентству не удалось дозвониться до Павла Грудинина. В ноябре Грудинин проиграл суд по оценке своих акций. Суд решил взыскать с него 1 млрд 66 млн рублей в пользу Совхоза за причиненный ущерб предприятию, сообщает «Пятый канал». Ранее Грудинина исключили из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Он не предоставил необходимые для регистрации документы, сообщили в ЦИК. Его бывшая супруга заявила, что Грудинин скрывал информацию об офшорной компании Bontro в Белизе, которой он владеет. В Генпрокуратуре РФ подтвердили информацию, Грудинин опроверг это. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-работники и акционера Совхоза имени Ленина обвинили директора Павла Грудинина в мошенничестве с недвижимостью предприятия. Десятки квартир по низкой стоимости продали его близким родственникам и бизнес-партнеру. Об этом заявил акционер Дмитрий Ерошкин. «Грудинин своим приближенным продавал квартиры по заниженной стоимости. Грубо говоря, у АО были выведены деньги — фактически сворованы. Могли бы построить школу или детский сад», — цитирует РЕН ТВ Дмитрия Ерошкина. Бывшие сотрудники и акционеры написали иск. В заявлении указано, что Грудинин продал 99 квартир предприятия за 359 млн рублей. Сообщается, что их купила компания «Астон Групп», которой руководит бизнес-партнер директора Совхоза Сергей Выблый. Акционеры заявили об ущербе в полмиллиарда рублей. Выблый стал соинвестором Совхоза в 2012 году. Его компания заключила с руководителем договор участия в долевом строительстве. «Ничего не платя в Совхоз, компания перепродавала эти квартиры по рыночной стоимости гражданам. И вот эта разница между себестоимостью и рыночной. Эта прибыль оседала в компании „Астон-Групп“, а потом бесследно исчезала», — сказал адвокат экс-жены Грудинина Дмитрий Мальбин. Ирина Грудинина после развода стала полноправным акционером. URA.RU направило запрос в пресс-службу КПРФ, на момент публикации ответа не поступило. Агентству не удалось дозвониться до Павла Грудинина. В ноябре Грудинин проиграл суд по оценке своих акций. Суд решил взыскать с него 1 млрд 66 млн рублей в пользу Совхоза за причиненный ущерб предприятию, сообщает «Пятый канал». Ранее Грудинина исключили из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Он не предоставил необходимые для регистрации документы, сообщили в ЦИК. Его бывшая супруга заявила, что Грудинин скрывал информацию об офшорной компании Bontro в Белизе, которой он владеет. В Генпрокуратуре РФ подтвердили информацию, Грудинин опроверг это.