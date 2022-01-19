Генетик раскрыл новый способ «Омикрона» проникать в организм

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Вирус находит новые способы проникновения в человека Фото:
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Коронавирус COVID-19

«Омикрон»-штамм коронавируса может попасть в человеческий организм через пузырьки эндосом — маленьких компонентов клетки. О новом способе заражения COVID-19 рассказал ученый-генетик Дмитрий Прусс.

«Считалось, что вирусам трудно так делать. Там [в эндосомах] очень опасная для вируса среда, там всякие ферменты, которые „раскусывают“, „разгрызают“ вирусы», — пояснил Прусс в беседе с «Лентой.ру». Однако, отметил он, «Омикрон» научился подавлять антивирусные процессы.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова говорила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован в половине регионов страны. Советами по лечению болезни с журналистами делилась главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина. По ее словам, инфицированным нужно принимать жаропонижающие и пить много жидкости.

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«Омикрон»-штамм коронавируса может попасть в человеческий организм через пузырьки эндосом — маленьких компонентов клетки. О новом способе заражения COVID-19 рассказал ученый-генетик Дмитрий Прусс. «Считалось, что вирусам трудно так делать. Там [в эндосомах] очень опасная для вируса среда, там всякие ферменты, которые „раскусывают“, „разгрызают“ вирусы», — пояснил Прусс в беседе с «Лентой.ру». Однако, отметил он, «Омикрон» научился подавлять антивирусные процессы. Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова говорила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован в половине регионов страны. Советами по лечению болезни с журналистами делилась главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина. По ее словам, инфицированным нужно принимать жаропонижающие и пить много жидкости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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