Генетик раскрыл новый способ «Омикрона» проникать в организм

Вирус находит новые способы проникновения в человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Омикрон»-штамм коронавируса может попасть в человеческий организм через пузырьки эндосом — маленьких компонентов клетки. О новом способе заражения COVID-19 рассказал ученый-генетик Дмитрий Прусс.

«Считалось, что вирусам трудно так делать. Там [в эндосомах] очень опасная для вируса среда, там всякие ферменты, которые „раскусывают“, „разгрызают“ вирусы», — пояснил Прусс в беседе с «Лентой.ру». Однако, отметил он, «Омикрон» научился подавлять антивирусные процессы.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова говорила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован в половине регионов страны. Советами по лечению болезни с журналистами делилась главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина. По ее словам, инфицированным нужно принимать жаропонижающие и пить много жидкости.