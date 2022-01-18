Голикова: «Омикрон» обнаружили в половине регионов РФ

18 января 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

По словам Татьяны Голиковой, большая часть регионов уже столкнулась с «Омикроном» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован в половине регионов РФ. Об этом заявила зампред правительства Татьяна Голикова. «В России 60% приходится на штамм „Дельта“ и 40% на „Омикрон“. Доминирование „Омикрона“ первую очередь фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге. Рост заболеваемости, по итогам второй недели года, в 67 регионах страны. Регионы, где „Омикрон“ еще не доминирует должны использовать время для принятия необходимых мер на подготовку медицинских организаций и всей инфраструктуры», — заявила Голикова на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Пик заболеваемости штаммом «Омикрон» ожидается в феврале. Такой прогноз сделал начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, волна этого штамма из-за заразности будет короче. «Еще недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнется спад», — отметил он. На пике заболеваемости «Омикроном» в России будут выявлять по 100 тысяч случаев за сутки, передает «Царьград» слова Чепурнова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован в половине регионов РФ. Об этом заявила зампред правительства Татьяна Голикова. «В России 60% приходится на штамм „Дельта“ и 40% на „Омикрон“. Доминирование „Омикрона“ первую очередь фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге. Рост заболеваемости, по итогам второй недели года, в 67 регионах страны. Регионы, где „Омикрон“ еще не доминирует должны использовать время для принятия необходимых мер на подготовку медицинских организаций и всей инфраструктуры», — заявила Голикова на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Пик заболеваемости штаммом «Омикрон» ожидается в феврале. Такой прогноз сделал начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, волна этого штамма из-за заразности будет короче. «Еще недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнется спад», — отметил он. На пике заболеваемости «Омикроном» в России будут выявлять по 100 тысяч случаев за сутки, передает «Царьград» слова Чепурнова.