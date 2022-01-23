В ВЭБ.РФ раскрыли, на что уходят пенсионные накопления «молчунов»

Денежные средства 38 миллион россиян вложены в различные сферы жизни. Об этом рассказали в ВЭБ — компании, которая по умолчанию управляет пенсионными накопления граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, — так называемые «молчуны».
Значимая часть денежных средств вложена в корпоративные облигации. Оставшиеся средства вложены в государственные облигации и депозиты. Почти 85% вложений осуществлено в реальный сектор, а именно: в транспортную отрасль и строительство дорог (37,67%), в нефтегазовую отрасль (15,96%), в элетроэнергетику (14,79%), в жилищную сферу и ипотеку (5,68%) и 10% в прочие отрасли, передают «Известия». Кроме того, 15,33% денег осуществлено в бумаги российских банков и международных финансовых организаций.
Представители ВЭБ сообщили, что по итогам 2021 года доходность госкорпорации составила 4,66 при инфляции 8,39%. Причиной невысокой доходности является рост инфляции и рост доходностей на рынке, доложил руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделилась с URA.RU информацией, касаемой накопительной части пенсии. По ее словам, россияне сами будут решать куда им вносить отчисления, и как.
Денежные средства 38 миллион россиян вложены в различные сферы жизни. Об этом рассказали в ВЭБ — компании, которая по умолчанию управляет пенсионными накопления граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, — так называемые «молчуны». Значимая часть денежных средств вложена в корпоративные облигации. Оставшиеся средства вложены в государственные облигации и депозиты. Почти 85% вложений осуществлено в реальный сектор, а именно: в транспортную отрасль и строительство дорог (37,67%), в нефтегазовую отрасль (15,96%), в элетроэнергетику (14,79%), в жилищную сферу и ипотеку (5,68%) и 10% в прочие отрасли, передают «Известия». Кроме того, 15,33% денег осуществлено в бумаги российских банков и международных финансовых организаций. Представители ВЭБ сообщили, что по итогам 2021 года доходность госкорпорации составила 4,66 при инфляции 8,39%. Причиной невысокой доходности является рост инфляции и рост доходностей на рынке, доложил руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделилась с URA.RU информацией, касаемой накопительной части пенсии. По ее словам, россияне сами будут решать куда им вносить отчисления, и как.