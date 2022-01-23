В ВЭБ.РФ раскрыли, на что уходят пенсионные накопления «молчунов»

24 января 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

Большая часть таких накоплений вложена в корпоративные облигации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Денежные средства 38 миллион россиян вложены в различные сферы жизни. Об этом рассказали в ВЭБ — компании, которая по умолчанию управляет пенсионными накопления граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, — так называемые «молчуны». Значимая часть денежных средств вложена в корпоративные облигации. Оставшиеся средства вложены в государственные облигации и депозиты. Почти 85% вложений осуществлено в реальный сектор, а именно: в транспортную отрасль и строительство дорог (37,67%), в нефтегазовую отрасль (15,96%), в элетроэнергетику (14,79%), в жилищную сферу и ипотеку (5,68%) и 10% в прочие отрасли, передают «Известия». Кроме того, 15,33% денег осуществлено в бумаги российских банков и международных финансовых организаций. Представители ВЭБ сообщили, что по итогам 2021 года доходность госкорпорации составила 4,66 при инфляции 8,39%. Причиной невысокой доходности является рост инфляции и рост доходностей на рынке, доложил руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделилась с URA.RU информацией, касаемой накопительной части пенсии. По ее словам, россияне сами будут решать куда им вносить отчисления, и как. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Денежные средства 38 миллион россиян вложены в различные сферы жизни. Об этом рассказали в ВЭБ — компании, которая по умолчанию управляет пенсионными накопления граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, — так называемые «молчуны». Значимая часть денежных средств вложена в корпоративные облигации. Оставшиеся средства вложены в государственные облигации и депозиты. Почти 85% вложений осуществлено в реальный сектор, а именно: в транспортную отрасль и строительство дорог (37,67%), в нефтегазовую отрасль (15,96%), в элетроэнергетику (14,79%), в жилищную сферу и ипотеку (5,68%) и 10% в прочие отрасли, передают «Известия». Кроме того, 15,33% денег осуществлено в бумаги российских банков и международных финансовых организаций. Представители ВЭБ сообщили, что по итогам 2021 года доходность госкорпорации составила 4,66 при инфляции 8,39%. Причиной невысокой доходности является рост инфляции и рост доходностей на рынке, доложил руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделилась с URA.RU информацией, касаемой накопительной части пенсии. По ее словам, россияне сами будут решать куда им вносить отчисления, и как.