Депутат Госдумы рассказала о новой пенсионной реформе в России

17 января 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Пенсионные отчисления должны со-финансироваться и страховаться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россиян ждет новая пенсионная реформа, она будет направлена на систему накопительной части. Предполагается, что отложенные гражданами средства не будут облагаться налогами, будут со-финансироваться со стороны государства и страховаться. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Проект в Госдуму пока не вносился, но реформа будет предусматривать трансформацию накопительной части пенсии. Граждане сами будут решать, куда им вносить отчисления, и как. Средства будут со-финансироваться со стороны государства, например, вы выделите 1000 рублей и государство добавит 1000. Также в рамках дискуссий идет обсуждение вопроса об освобождении отчислений от налогов, до 6% от доходов или зарплаты. И такие вклады должны страховаться по типу накоплений для физических лиц, до 1,4 млн рублей включительно», — объяснила Светлана Бессараб. По словам депутата, накопленные отчисления можно будет также направить на страховую пенсию. «Отчисления можно будет направить на страховую пенсию, что очень важно. Так как социальная выдается тем гражданам, которые не набрали стаж и баллы, на 5 лет позже и она существенно ниже, в некоторых регионах в 1,5 раза, где-то и больше», — добавила Бессараб. Ранее исследования аналитиков из российского негосударственного пенсионного фонда СберНПФ показали, что около 7,7% населения страны регулярно откладывают деньги на старость. Каждый 13-й направляет на эти цели в среднем 7,4 тысяч рублей в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиян ждет новая пенсионная реформа, она будет направлена на систему накопительной части. Предполагается, что отложенные гражданами средства не будут облагаться налогами, будут со-финансироваться со стороны государства и страховаться. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Проект в Госдуму пока не вносился, но реформа будет предусматривать трансформацию накопительной части пенсии. Граждане сами будут решать, куда им вносить отчисления, и как. Средства будут со-финансироваться со стороны государства, например, вы выделите 1000 рублей и государство добавит 1000. Также в рамках дискуссий идет обсуждение вопроса об освобождении отчислений от налогов, до 6% от доходов или зарплаты. И такие вклады должны страховаться по типу накоплений для физических лиц, до 1,4 млн рублей включительно», — объяснила Светлана Бессараб. По словам депутата, накопленные отчисления можно будет также направить на страховую пенсию. «Отчисления можно будет направить на страховую пенсию, что очень важно. Так как социальная выдается тем гражданам, которые не набрали стаж и баллы, на 5 лет позже и она существенно ниже, в некоторых регионах в 1,5 раза, где-то и больше», — добавила Бессараб. Ранее исследования аналитиков из российского негосударственного пенсионного фонда СберНПФ показали, что около 7,7% населения страны регулярно откладывают деньги на старость. Каждый 13-й направляет на эти цели в среднем 7,4 тысяч рублей в месяц.