Делегация РФ пригрозила покинуть сессию ПАСЕ

Россия откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если права делегации РФ будут ущемляться. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации», — написал Толстой в своем telegram-канале.
Ранее представители Литвы и Украины оспорили полномочия России в ПАСЕ, пишет RT. За опротестование полномочий России проголосовали 49 депутатов. Украина также призвала ПАСЕ проверить легитимность президента России Владимира Путина.
Россия откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если права делегации РФ будут ущемляться. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации», — написал Толстой в своем telegram-канале. Ранее представители Литвы и Украины оспорили полномочия России в ПАСЕ, пишет RT. За опротестование полномочий России проголосовали 49 депутатов. Украина также призвала ПАСЕ проверить легитимность президента России Владимира Путина.