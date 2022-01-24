Делегация РФ пригрозила покинуть сессию ПАСЕ

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VII Рождественские парламентские встречи в Государственной Думе РФ. Москва, крылья, портрет, толстой петр
Россия готова работать в ПАСЕ только на равноправной основе, отметил Петр Толстой Фото:

Россия откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если права делегации РФ будут ущемляться. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации», — написал Толстой в своем telegram-канале.

Ранее представители Литвы и Украины оспорили полномочия России в ПАСЕ, пишет RT. За опротестование полномочий России проголосовали 49 депутатов. Украина также призвала ПАСЕ проверить легитимность президента России Владимира Путина.

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Россия откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если права делегации РФ будут ущемляться. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации», — написал Толстой в своем telegram-канале. Ранее представители Литвы и Украины оспорили полномочия России в ПАСЕ, пишет RT. За опротестование полномочий России проголосовали 49 депутатов. Украина также призвала ПАСЕ проверить легитимность президента России Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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