Владимира Путина могут проверить на законность занимаемого поста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украина призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы проверить легитимность российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко, предоставив документ, где сам же и подписался.

«Глядя на тот факт, что в России в 2024 году планируются президентские выборы, ПАСЕ должна заслушать доклад, чтобы изучить легитимность или нелегитимность обнуления сроков Путина. А также законность полномочий будущего президента РФ», — отметил он в своем telegram-канале.

Речь идет о поправках к Конституции РФ, введенных в 2020 году всеобщим голосованием. Одной из поправок в Основной закон было «обнуление» президентских сроков. Такую инициативу поддержали 78% участвующих в референдуме россиян. Благодаря этому президент РФ Владимир Путин сможет снова принять участие в выборах в 2024 году. Однако российский лидер пока не решил, пойдет ли на новый срок, хотя и заявил, что имеет на это полное право.

Гончаренко поставил в документе первую подпись Официальный telegram-канал Алексея Гончаренко

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