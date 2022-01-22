Украина призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы проверить легитимность российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко, предоставив документ, где сам же и подписался.
«Глядя на тот факт, что в России в 2024 году планируются президентские выборы, ПАСЕ должна заслушать доклад, чтобы изучить легитимность или нелегитимность обнуления сроков Путина. А также законность полномочий будущего президента РФ», — отметил он в своем telegram-канале.
Речь идет о поправках к Конституции РФ, введенных в 2020 году всеобщим голосованием. Одной из поправок в Основной закон было «обнуление» президентских сроков. Такую инициативу поддержали 78% участвующих в референдуме россиян. Благодаря этому президент РФ Владимир Путин сможет снова принять участие в выборах в 2024 году. Однако российский лидер пока не решил, пойдет ли на новый срок, хотя и заявил, что имеет на это полное право.
Украина призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы проверить легитимность российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко, предоставив документ, где сам же и подписался. «Глядя на тот факт, что в России в 2024 году планируются президентские выборы, ПАСЕ должна заслушать доклад, чтобы изучить легитимность или нелегитимность обнуления сроков Путина. А также законность полномочий будущего президента РФ», — отметил он в своем telegram-канале. Речь идет о поправках к Конституции РФ, введенных в 2020 году всеобщим голосованием. Одной из поправок в Основной закон было «обнуление» президентских сроков. Такую инициативу поддержали 78% участвующих в референдуме россиян. Благодаря этому президент РФ Владимир Путин сможет снова принять участие в выборах в 2024 году. Однако российский лидер пока не решил, пойдет ли на новый срок, хотя и заявил, что имеет на это полное право.