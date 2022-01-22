На Украине задумали проверить легитимность Путина как президента. Скрин

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимира Путина могут проверить на законность занимаемого поста Фото:

Украина призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы проверить легитимность российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко, предоставив документ, где сам же и подписался.

«Глядя на тот факт, что в России в 2024 году планируются президентские выборы, ПАСЕ должна заслушать доклад, чтобы изучить легитимность или нелегитимность обнуления сроков Путина. А также законность полномочий будущего президента РФ», — отметил он в своем telegram-канале.

Речь идет о поправках к Конституции РФ, введенных в 2020 году всеобщим голосованием. Одной из поправок в Основной закон было «обнуление» президентских сроков. Такую инициативу поддержали 78% участвующих в референдуме россиян. Благодаря этому президент РФ Владимир Путин сможет снова принять участие в выборах в 2024 году. Однако российский лидер пока не решил, пойдет ли на новый срок, хотя и заявил, что имеет на это полное право.

Гончаренко поставил в документе первую подпись
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Украина призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы проверить легитимность российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко, предоставив документ, где сам же и подписался. «Глядя на тот факт, что в России в 2024 году планируются президентские выборы, ПАСЕ должна заслушать доклад, чтобы изучить легитимность или нелегитимность обнуления сроков Путина. А также законность полномочий будущего президента РФ», — отметил он в своем telegram-канале. Речь идет о поправках к Конституции РФ, введенных в 2020 году всеобщим голосованием. Одной из поправок в Основной закон было «обнуление» президентских сроков. Такую инициативу поддержали 78% участвующих в референдуме россиян. Благодаря этому президент РФ Владимир Путин сможет снова принять участие в выборах в 2024 году. Однако российский лидер пока не решил, пойдет ли на новый срок, хотя и заявил, что имеет на это полное право.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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