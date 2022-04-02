Во время концерта Сергея Трофимова погиб мужчина. Он хотел подняться на сцену

03 апреля 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

Зритель пытался подняться на сцену, но упал на лестнице Фото: Размик Закарян © URA.RU В Московском театре Российской армии во время юбилейного концерта исполнителя Сергея Трофимова мужчина упал на лестнице и погиб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Во время концерта Сергея Трофимова в Театре Российской армии мужчина решил подняться на сцену, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и скончался», — рассказал источник ТАСС. При падении мужчина задел двух женщин, их затем госпитализировали. По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии. Трофимов сообщил, что сам не понял, что произошло. Его ослепил свет софитов, поэтому он лично не видел случившегося. Выступление прерывать не стали, сообщил Пятый канал. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Московском театре Российской армии во время юбилейного концерта исполнителя Сергея Трофимова мужчина упал на лестнице и погиб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Во время концерта Сергея Трофимова в Театре Российской армии мужчина решил подняться на сцену, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и скончался», — рассказал источник ТАСС. При падении мужчина задел двух женщин, их затем госпитализировали. По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии. Трофимов сообщил, что сам не понял, что произошло. Его ослепил свет софитов, поэтому он лично не видел случившегося. Выступление прерывать не стали, сообщил Пятый канал.