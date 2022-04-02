02 апреля 2022

Во время концерта Сергея Трофимова погиб мужчина. Он хотел подняться на сцену

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Первый стендап-клуб
Зритель пытался подняться на сцену, но упал на лестнице Фото:

В Московском театре Российской армии во время юбилейного концерта исполнителя Сергея Трофимова мужчина упал на лестнице и погиб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во время концерта Сергея Трофимова в Театре Российской армии мужчина решил подняться на сцену, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и скончался», — рассказал источник ТАСС. При падении мужчина задел двух женщин, их затем госпитализировали. По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии.

Трофимов сообщил, что сам не понял, что произошло. Его ослепил свет софитов, поэтому он лично не видел случившегося. Выступление прерывать не стали, сообщил Пятый канал.

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В Московском театре Российской армии во время юбилейного концерта исполнителя Сергея Трофимова мужчина упал на лестнице и погиб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Во время концерта Сергея Трофимова в Театре Российской армии мужчина решил подняться на сцену, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и скончался», — рассказал источник ТАСС. При падении мужчина задел двух женщин, их затем госпитализировали. По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии. Трофимов сообщил, что сам не понял, что произошло. Его ослепил свет софитов, поэтому он лично не видел случившегося. Выступление прерывать не стали, сообщил Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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