В Московском театре Российской армии во время юбилейного концерта исполнителя Сергея Трофимова мужчина упал на лестнице и погиб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Во время концерта Сергея Трофимова в Театре Российской армии мужчина решил подняться на сцену, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и скончался», — рассказал источник ТАСС. При падении мужчина задел двух женщин, их затем госпитализировали. По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии.
Трофимов сообщил, что сам не понял, что произошло. Его ослепил свет софитов, поэтому он лично не видел случившегося. Выступление прерывать не стали, сообщил Пятый канал.
В Московском театре Российской армии во время юбилейного концерта исполнителя Сергея Трофимова мужчина упал на лестнице и погиб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Во время концерта Сергея Трофимова в Театре Российской армии мужчина решил подняться на сцену, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и скончался», — рассказал источник ТАСС. При падении мужчина задел двух женщин, их затем госпитализировали. По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии. Трофимов сообщил, что сам не понял, что произошло. Его ослепил свет софитов, поэтому он лично не видел случившегося. Выступление прерывать не стали, сообщил Пятый канал.