8 грубейших ошибок в деле редактора URA.RU

Сегодня защита свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова дополнила жалобу на решение об аресте Дениса. Он несправедливо находится в СИЗО уже вторую неделю, и адвокаты указали на восемь грубых нарушений в этом решении. В течение трех дней жалобу рассмотрит Свердловский областной суд. Аргументы защиты — в нашем материале. Помимо адвокатов Дениса их оценили и незаинтересованные в деле известные юристы. Многие из них выразили опасение, что такая спешка может быть связана с попыткой получить нужные показания, чтобы отчитаться об успешном расследовании.
Денис Аллаяров — один из самых ярких журналистов Урала, тексты которого будоражили всех свердловских политиков, — ранее получил максимальную меру пресечения по делу о взятке в 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, доказательств которой никто не нашел даже во время масштабных обысков в головном офисе редакции и дома у Дениса. Как полагает следствие, ему передавалась информация о совершенных в регионе преступлениях — например, о том, как один собутыльник убил другого.
Ошибка №1. Лишение права на защиту
Во время рассмотрения дела было нарушено право Аллаярова на защиту: его адвокаты почти сутки не могли встретиться и пообщаться с Денисом. Утром 5 июня в квартире журналиста и в головном офисе редакции прошли обыски, защитников на них не пускали.
Уже вечером Аллаярова задержали и увезли на допрос. К 22 часам вечера допрос, включавший 15-минутную очную ставку, закончился, и Дениса перевели в ИВС Екатеринбурга, где он провел ночь. Оттуда его сразу увезли в конвойное помещение Ленинского районного суда. За все это время адвокатам — Светлане Герасимовой и Анастасии Харисановой — так и не дали доступа к своему подзащитному.
«Возможность общения по ходатайству обвиняемого была предоставлена только после начала судебного заседания. При этом о дате и времени рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения защита была уведомлена только утром 6 июня – за несколько часов до заседания», — сообщила адвокат Герасимова.
Ходатайство адвокатов о продлении срока задержания журналиста на 72 часа суд первой инстанции отклонил, хотя защите требовалось время, чтобы получить необходимые документы и зафиксировать состояние здоровья — у Дениса есть хронические заболевания.
Юристы уверены — дело требуется пересмотреть уже только за это
Лишение Дениса Аллаярова права на защиту другие юристы называют самым грубым нарушением, за которое уже следует пересмотреть дело. Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский, входящий в топ самых влиятельных юристов России, объяснил, что нормы допуска адвоката в уголовное дело прописаны в статье 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ).
«Если проводится обыск, а тем более очная ставка, подозреваемый имеет право на защиту. С этого момента к нему должен быть допущен не просто адвокат, а адвокат, с которым у него заключено соглашение или которого он хочет видеть своим защитником.
Именно поэтому человек имеет право на звонок – он должен известить своего адвоката. Но когда адвокат допускается только на избрание меры пресечения, — это, конечно, нарушение права на защиту», — отметил Аграновский.
Директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, экс-руководитель учебного центра СК при прокуратуре РФ Лев Бертовский подтверждает, что, «если адвокат предъявил ордер, свое адвокатское удостоверение, он должен быть допущен к своему подзащитному». «Таким образом обеспечиваются права человека, в отношении которого проводятся следственные действия — ему обеспечивают защитника. Если адвокат прибыл, но его не пустили — это нарушение уголовно-процессуального закона», — заключил Бертовский.
Завсектором уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор Александр Чучаев объяснил URA.RU, что ни одно следственное действие с момента соглашения с клиентом (подозреваемым, обвиняемым) не может проводиться без участия адвоката. Недопуск адвоката при проведении следственных действий, в том числе обыска, допроса, очной ставки, является противодействием защите. Это — нарушение прав обвиняемого на защиту.
«Адвокат подзащитного вправе и должен писать ходатайство следователю, начальнику следственного подразделения, надзирающему прокурору, в конечном счете, обратиться в суд с ходатайством о признании этих действий незаконными, поскольку было нарушено право на защиту. И это – помимо апелляционной жалобы на решение о заключении под стражу», — говорит Александр Чучаев.
Почему следствие нарушило базовые права Аллаярова
Руководитель уголовной практики юридической компании BMS LawFirm, член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов также объяснил, что иногда недопуск адвокатов к подзащитным может быть связан с тем, что в момент задержания человек растерян. На этом эмоциональном фоне следствие может попытаться получить от него нужные показания и отчитаться об успешном расследовании.
По словам Аграновского, адвокат — это не просто человек, который защищает подозреваемых в преступлении.
«Обеспечить защиту – это конституционная обязанность государства. В данном случае реализация права на защиту лежит на следователе: человек попадает в руки государства, а не в руки бандитов», — объяснил юрист.
Ошибка №2. Решение закрыть заседание
Прокурор и следователи ходатайствовали о проведении заседания суда об избрании меры пресечения для Аллаярова в закрытом режиме. Они сослались на тайну следствия. Суд согласился, хотя на то не было оснований — то есть суд просто не захотел пускать СМИ.
Ошибка №3. Необоснованные подозрения
Также суд первой инстанции не проверил обоснованность подозрений: согласно УПК РФ, это существенное нарушение, считают защитники Дениса Аллаярова. В частности, они указывают, что при вынесении решения о мере пресечения для Дениса суд сослался на некие протоколы допроса свидетелей. Он признал их достаточными для ареста журналиста. Однако в материалах дела, по словам адвокатов, какие-либо протоколы допроса свидетелей отсутствуют — то есть эти документы суд даже не исследовал.
Вопросы у адвокатов Аллаярова вызывает и наличие приобщенного к делу некого «акта исследования», составленного 16 апреля 2025 года — задолго до возбуждения дела против журналиста. Этот документ, не имеющий, по мнению защитников, отношения к Аллаярову, суд, в свою очередь, учел.
Еще в 2013 году Верховный суд обратил внимание судов всех инстанций, что при проверке обоснованности подозрения в причастности лица к преступлению нельзя формально ссылаться на то, что у следствия имеются достаточные сведения о причастности подозреваемого.
«То, что обоснованность подозрения в причастности Аллаярова к совершению преступления оставили без проверки и оценки, влечет отмену постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — убеждена Герасимова.
По словам бывшего следователя прокуратуры, адвоката Вадима Багатурии, то, что защитникам Аллаярова не представили на ознакомление протоколы допроса свидетелей, можно расценивать как «злоупотребление правом со стороны следователя».
«Поскольку адвокаты не прочитали эти документы, мы делаем вывод, что в материалах арестного дела этого нет», — говорит Вадим Багатурия.
Адвокат Аграновский пояснил, что суд действительно обязан проверить обоснованность подозрений следствия. «Из опыта работы не только с российскими судами, но и с Европейским судом по правам человека, могу сказать, что даже в Европе суды исходят из того, что государство, как минимум, имеет право принять превентивные меры в случае, когда человек подозревается в каком-то серьезном преступлении. А что касается представленных материалов и их оценки по этому делу, возможно, что в перспективе они вообще будут признаны необоснованными», — считает Аграновский.
Суд при вынесении решения об аресте должен проверить обоснованность подозрений, продолжает юрист Александр Иноядов. Если защитники не получили возможность ознакомиться с материалами дела, переданными в суд для решения вопроса о мере пресечения, это является нарушением права на защиту.
Ошибка №4. Обвинение построено на словах одного человека — родного дяди
Обвинение Дениса Аллаярова строится только на показаниях его родного дяди, бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова, и его явке с повинной. Уголовное дело в отношении Карпова по факту превышения должностных полномочий было возбуждено в апреле 2025 года.
Адвокаты не исключают, что Карпов дал показания на Аллаярова и необоснованно обвинил его в даче «взятки», поскольку понимает, что ему это ничем не грозит — он дал показания, будучи обвиняемым по другому делу, и он не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
«Вызывает обоснованные сомнения, что Карпов, который до апреля 2025 года являлся начальником отдела уголовного розыска отдела полиции, то есть сотрудником полиции, имеющим опыт оперативной работы, не смог вспомнить события трехмесячной давности и указал период передачи взятки с 1 февраля по 31 марта 2025 года. Есть все основания полагать, что в отношении Дениса Аллаярова был совершен оговор», — считает адвокат Анастасия Харисанова.
Юрист Дмитрий Аграновский считает, что в этом случае сыграла роль профессия Дениса Аллаярова, и из-за резонанса «такое дело вольно или невольно станет показательным». «Обвиняемый — журналист, публичное лицо. Об этом деле стало широко известно.
Такие дела требуют повышенной обоснованности действий следствия, чтобы у общества не было сомнений в том, что тут не происходит какая-то расправа над журналистом. Здесь же остаются вопросы», — отметил Аграновский.
Ошибка №5. Пренебрежение к обвиняемому
Суд первой инстанции также не принял во внимание наличие у Дениса Аллаярова хронических заболеваний и специфику его журналисткой деятельности — освещение криминальных событий Свердловской области. В связи с этим, считают адвокаты Дениса, нахождение Аллаярова в следственном изоляторе может быть просто опасно для его жизни.
«Факт, что Аллаяров Д.А. военнообязанный (да, он военнообязанный, но ограниченно годный к прохождению военной службы), не свидетельствует, что у него отсутствуют заболевания. В действительности у него есть хронические заболевания, в связи с чем требуется соответствующее лечение», — пояснили его защитники.
Член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов отмечает, что суды могут формально подходить к этому вопросу и отталкиваться от утвержденного перечня заболеваний, при которых содержание под стражей может быть опасно для здоровья и жизни заключенного. «Это ряд тяжелых заболеваний, это тяжелобольные люди, при которых нельзя избирать меру пресечения в виде ареста в любом случае. В остальных случаях это личностный момент», — объяснил юрист.
Ошибка №6. Не учтено официальное место проживания
Суд не принял во внимание, что Денис Аллаяров работает и постоянно проживает в Екатеринбурге на законных основаниях, официально снимая квартиру. В декабре 2024 года он заключил договор с собственником жилья и ежемесячно оплачивал аренду.
Адвокаты Аллаярова просили перенести судебное заседание, чтобы представить суду необходимые документы, подтверждающие, что у журналиста есть место жительства, где он может находиться под домашним арестом. Однако ходатайство было отклонено.
Бывший следователь по особо важным делам Николай Семенов объяснил, что для следствия факт проживания подозреваемого в арендованном жилье не несет никаких рисков.
«Когда возникает такая ситуация, адвокаты, помимо самого договора аренды, материалов, которые подтверждают, что это реальный договор аренды, проплачиваемый регулярно, берут согласие собственника о том, что он не против, чтобы его арендатор был там под домашним арестом. Суд оценивает эти документы», — объяснил Семенов.
По словам доцента НИУ ВШЭ Сергея Мурзакова, при решении о мере пресечения неважно, где проживает подозреваемый, так как законодательством предусмотрены понятия «адрес регистрации по месту жительства» и «адрес фактического проживания». «Например, у меня есть квартира в собственности, но живу в другой — никаких препятствий к этому нет. В обычном обороте есть место регистрации, есть место проживания, и наверняка в данном случае был указан адрес фактического проживания», — пояснил юрист.
Ошибка №7. Небрежность формулировок
Суд первой инстанции при рассмотрении дела отталкивался от данных следствия, которые свидетельствуют об обоснованности подозрения в адрес Аллаярова, говорит о «вмененных преступлениях». В действительности же журналист обвиняется в совершении одного конкретного правонарушения.
Эту ошибку юристы связывают с невнимательностью и спешкой судьи при подготовке решения. По словам Вадима Багатурии, это свидетельство написанного впопыхах постановления, подготовленного по шаблону.
Защитники также полагают, что к делу Аллаярова следствие и суд первой инстанции подошли формально. Постановление об аресте Дениса и содержание его под стражей адвокаты попытаются обжаловать в Свердловском областном суде и доказать, что в отношении журналиста возможна более мягкая мера пресечения, которая не связана с заключением под стражу.
Ошибка №8. Несоразмерно жесткая мера пресечения
Профессор Александр Чучаев отметил, что не видит «разумных начал для ареста», когда речь идет не о получении, а о даче «взятки», а у обвиняемого есть постоянное место жительства и нет желания скрыться от следствия. Юрист Лев Бертовский не считает, что преступление, которое инкриминируется Денису Аллаярову, имеет повышенную общественную опасность. Но, по его мнению, содержание Аллаярова в следственном изоляторе — «слишком сурово».
По словам адвоката Александра Иноядова, учитывая все допущенные нарушения, для изменения меры пресечения Аллаярову есть все основания.
«На самом деле домашний арест – это тоже строгая мера пресечения: человек не может выйти из квартиры, у него нет связи, он не может ничего делать, должны быть лица, которые будут его материально обеспечивать. Тем не менее, заключение под стражу – это больше тренд на устрашение», — считает Иноядов.
В поддержку Дениса Аллаярова уже выступили ряд политиков, депутатов, правозащитников. Многие опасаются, что следствие, превышая свои полномочия, будет не расследовать дело, а, провоцируя журналистов и давя на них, добиваться нужных показаний.
К примеру, о том, что следствие может перегибать с делом Аллаярова, высказывались представители уже четырех парламентских партий:
· Вице-спикер Госдумы, первый замглавы думской фракции «Новых людей» Владислав Даванков обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела в отношении журналиста URA.RU;
· Лидер СРЗП Сергей Миронов обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой лично проконтролировать дело;
Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов также обратился к генпрокурору, а депутат Станислав Наумов (представляют ЛДПР) — написал обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву;
· Депутат от КПРФ Ренат Сулейманов также направил письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поспособствовать справедливому разбирательству.
Также депутаты призывали обратить внимание на обыски в редакции URA.RU и ситуацию с арестом редактора Дениса Аллаярова главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева. Свою поддержку Денису ранее выразил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.