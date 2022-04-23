Избирком назвал округ-аутсайдер по явке на курганских выборах

В Курганской области на выборах назвали округ с низкой явкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На проходящих в Курганской области выборах депутатов избирком назвал лидеров и аутсайдеров явки избирателей. Самая низкая явка зафиксирована на довыборах в Кургане. О первых воскресных данных пришедших на избирательные пункты курганцев и жителей районов сообщили на сайте избирательного комитета области.

«По данным на 10:00 часов, явка на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области составила 5,82%. <…> Самая высокая явка зафиксирована на выборах в Белозерском муниципальном округе, где голосование проходит второй день — 22,95%. <…> На дополнительных выборах депутата Курганской городской Думы — 1,87%», — рассказала пресс-служба избиркома. Также на выборах в Мокроусовском муниципальном округе явка составила 8,21%. К 10 часам утра 24 апреля свои голоса по всех пунктах отдали 8 532 избирателя.

В Курганской области 24 апреля работают 311 избирательных пунктов. В Кургане дополнительно выбирают депутата гордумы седьмого созыва по округу №5. Также депутатов районных дум выбирают жители Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Мокроусвовского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского и Юргамышского муниципальных округов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начались довыборы депутата гордумы. Также в избиркоме накануне выборов объясняли разницу в правилах проведения избирательных мероприятий в округах.