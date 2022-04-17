Курганский избирком объяснил разные правила голосования в районах

Жители Белозерского муниципального округа будут голосовать два дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Избирательной комиссии Курганской области объяснили разные правила голосования в районах. В Белозерском муниципальном округе выборы будут проходить два дня — 23 и 24 апреля, а не один день, как во всех остальных округах. О причинах такого решения рассказал руководитель избиркома Роман Скиндерев.

«Это решение комиссии. Справедливое решение. Двухдневное голосование позволяет в большей степени использовать избирателям возможность проголосовать», — ответил Скиндерев на вопрос корреспондента URA.RU перед заседанием комиссии.

Из-за многодневного голосования 36 участков в Белозерском округе будут обеспечены видеофиксацией. Кроме этого, 23 и 24 апреля в муниципалитете будут организованы передвижные избирательные участки. Работать они будут с 12:00 до 15:00.

«К многодневному голосованию избиратели успели привыкнуть. Мы должны понимать, многодневное голосование — это нагрузка на бюджет. Эти выборы проходят за счет муниципальной казны. В Белозерском районе посчитали, что они могут позволить себе устроить двухдневное голосование», — добавил Скиндерев.

Всего на выборах в 10 образованных муниципальных округах зарегистрировано 297 кандидатов. Количество самовыдвиженцев — 36. Жителям муниципалитетов нужно будет выбрать 154 сельских депутата.

24 апреля также пройдут довыборы в Курганскую городскую думу по округу №5. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле выборы пройдут в Мокроусовском, Шадринском, Белозерском, Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском, Половинском, Частоозерском, Щучанском и Юргамышском муниципальных округах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам