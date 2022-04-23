В округе несостоявшегося мэра Кургана начались выборы

В Кургане и 10 муниципальных округах проходят выборы депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 24 апреля стартовали довыборы в городскую думу по округу №5. Ранее депутатом по этому округу был Роман Сергеечев, который претендовал на пост мэра. Также избирательные кампании проходят в 10 муниципальных округах. Информация размещена в официальной группе региональной избирательной комиссии в соцсети «ВКонтакте».

«Дополнительные выборы депутата городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. В Курганской области проходят 11 избирательных кампаний — выборы депутатов дум десяти муниципальных округов: Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Мокроусовского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского, Юргамышского», — указано в сообщении избиркома.

В регионе открыты 311 избирательных участков (300 — в муниципальных округах, 11 — в Кургане). Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 вечера.

На выборы в 10 образованных муниципальных округах зарегистрировано 297 кандидатов. Количество самовыдвиженцев — 36. Жителям муниципалитетов нужно выбрать 154 сельских депутата.

В июле прошлого года Сергеечева исключили из числа депутатов местного парламента. Он участвовал в выборах мэра Кургана. В первый раз он набрал на два голоса больше, чем получила Елена Ситникова, однако по регламенту для победы нужно было получить минимум 14 голосов депутатов, а у него было 12. Во второй раз за Ситникову проголосовали 19 человек.