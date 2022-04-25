Учитель, писавший Путину, победил на выборах в курганском округе

Учитель Звериноголовской школы (Курганская область) Владимир Кочеулов, который ранее выиграл суд из-за отстранения от работы, победил на выборах депутатов Звериноголовского муниципального округа. Информация об итогах голосования размещена на сайте облизбиркома.
«Я победил на выборах в думу муниципального округа и вышел на работу в школу после решения суда об отмене незаконного приказа об отстранении. Коллеги и ученики поздравили меня с двойной победой. Особенно ученики ждали и поддерживали сообщениями в соцсетях», — рассказал URA.RU Владимир Кочеулов.
По данным избирательной комиссии Курганской области, на выборах в думу Звериноголовского муниципального округа Владимир Кочеулов набрал наибольшее число голосов избирателей — 296. До проведения муниципальной реформы Кочеулов был депутатом Звериноголовской районной думы.
Учитель Звериноголовской школы (Курганская область) Владимир Кочеулов, который ранее выиграл суд из-за отстранения от работы, победил на выборах депутатов Звериноголовского муниципального округа. Информация об итогах голосования размещена на сайте облизбиркома. «Я победил на выборах в думу муниципального округа и вышел на работу в школу после решения суда об отмене незаконного приказа об отстранении. Коллеги и ученики поздравили меня с двойной победой. Особенно ученики ждали и поддерживали сообщениями в соцсетях», — рассказал URA.RU Владимир Кочеулов. По данным избирательной комиссии Курганской области, на выборах в думу Звериноголовского муниципального округа Владимир Кочеулов набрал наибольшее число голосов избирателей — 296. До проведения муниципальной реформы Кочеулов был депутатом Звериноголовской районной думы. Ранее URA.RU писало, учитель истории Владимир Кочеулов выиграл иск к школе и психиатрической больнице. Его незаконно направили на психиатрическое освидетельствование, после чего с 14 декабря 2021 года отстранили от работы. Теперь школа должна выплатить учителю чуть больше 42 тысяч рублей. В суде также рассматривается иск учителя к директору Звериноголовской школы о защите чести, достоинства и деловой репутации. Кочеулов стал известен из-за жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.