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18:59  11 декабря 2017 0

Бунтующие учителя жалуются Путину на прессинг власти. Выехал ревизор

Курганские чиновники отчитываются, что пресекли проблему №1. На деле только разожгли ее
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
Митинг профсоюзов Курган, лозунги, профсоюзный митинг
Учителя не намерены отказываться от акций протестаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области пытаются урегулировать конфликт с учителями из Звериноголовского района, которые заявили о снижении своих зарплат и организуют забастовку. Однако старания чиновников, похоже, только подлили масла в огонь. Педагоги жалуются на давление и угрозы и уже направили видеообращение в адрес президента. Поссориться с представителями зауральского правительства успел и депутат Госдумы Александр Ильтяков, который во вторник, 12 декабря, планирует встретиться с недовольными учителями.

Десант из чиновников под руководством заместителя губернатора по соцполитике Александра Карпова побывал в Звериноголовском районе в пятницу, 8 декабря. По итогам поездки чиновники признали, что не всегда зарплаты педагогам начисляются правильно. «В ряде школ за счет стимулирующих выплат необоснованно финансируются дублирующие компенсационные выплаты. А также зарплата персонала, не участвующего в образовательном процессе, оплата труда которого должна осуществляться за счет средств местных бюджетов. Есть вопросы и к распределению регионального финансирования районом между образовательными учреждениями», — сообщила пресс-служба губернатора по итогам поездки.

Найти общий язык с учителями у представителей департамента образования и науки не получилось
Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Заместитель начальника департамента образования и науки Андрей Кочеров рассказал «URA.RU», что, по его мнению, «с учителями удалось достичь взаимопонимания». Он добавил, что ситуацию в районе планируют промониторить еще раз — в январе 2018 года.

Однако совсем другое впечатление осталось от встречи у организаторов забастовки. «Они просто смеются нам в лицо, уверяют, что мы не замечаем, какие доходы получаем», — рассказал учитель из звериноголовской школы Владимир Кочеулов. Он напомнил, что у него есть справка о том, что в сентябре средняя зарплата в школе не достигала среднего по региону показателя 22 тысячи рублей и составила около 19 тысяч рублей.

«Сейчас у них пока арифметика по году более-менее сходится, потому что учителя успели перед отменой льгот до 1 сентября получить компенсацию за дрова. У некоторых это были значительные суммы — их тоже включили в доход. Как они дальше планируют отчитываться, не знаю», — добавляет педагог. Также работники школ сетуют, что их интересы не спешат отстаивать отраслевые профсоюзы и представители федеральных структур. «Все опять спустят на местный уровень, мы не верим, что сможем тут добиться справедливости», — высказывает учителей опасения Кочеулов.

После публикации «URA.RU» о готовящихся волнениях в курганских школах ситуацией заинтересовалась администрация президента. Депутат Госдумы Александр Ильтяков сообщил, что ему было рекомендовано провести встречу с учителями

Обсуждение создания и установки в Городском саду города Кургана памятника примирения и согласия.Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков намерен разобраться в ситуации
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Александр Ильтяков заявил «URA.RU», что готов выслушать всех желающих. Он напомнил, что волнения начались после отмены стопроцентной компенсации коммунальных выплат сельским учителям, с 1 сентября 2017 года их заменили на фиксированную выплату 1200 рублей. «Тогда обещали, что все деньги, которые тратили на педагогов, будут сохранены. Не надо людей держать за дураков, у меня принцип один — сохранить порядок и справедливость», — отметил он.

Кроме того, депутат Госдумы признал, что не все довольны встречей, которую он инициировал. «Мне позвонили из правительства и сказали, что я нагнетаю обстановку», — рассказал Ильтяков. Однако он заявил, что намерен выступать на стороне учителей. «Мы выслушаем все претензии, с чиновниками будет жесткий разговор. Если вы не выполняете свои обязательства — оставьте свое место!» — заявил депутат. По данным профсоюзов, пострадавшими себя считают около 80% педагогов. Законопроект в регионе с огромным госдолгом приняли по требованию Минфина.

После встречи с чиновниками несколько учителей пожаловались, что им грозили дополнительными проверками и другими неприятностями, поэтому звериноголовцы не уверены, что смогут приехать на встречу с депутатом Госдумы.

«Я сейчас на больничном, боюсь, что эту поездку обернут против нас — скажут: на работу не ходите, а в Курган поехали», — отметил Кочеулов.

«Ситуация предельно проста: если сэкономили на коммунальных выплатах — значит, учителя должны были получить прибавку к зарплате. Если они недовольны, тут два варианта: или им неправильно объяснили этот механизм и они не связали прибавку с отменой льгот, или людей просто „кинули“, — считает социолог Сергей Ширяев. — Профильному департаменту нужно точечно разбираться с каждым случаем, проблема сама собой не рассосется и перед выборами президента гарантированно будет вызывать напряжение у федерального центра».

Сельские педагоги сняли видеообращение к президенту

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