Суд заставил школу вернуть на работу курганца, писавшего Путину

Звериноголовская школа должна восстановить на работе учителя Владимира Кочеулова, отстраненного из-за психиатрического освидетельствования, и выплатить ему зарплату и компенсацию морального вреда. Такое решение принял районный суд, сообщил URA.RU Кочеулов.
«Суд решил исковые требования удовлетворить частично. Признал незаконными: заключение Курганской областной психоневрологической больницы о рекомендации стационарного обследования, приказы директора Звериноголовской школы о направлении меня на психиатрическое освидетельствование и об отстранении от работы. Со школы суд взыскал зарплату за время отстранения от работы — 37,1 тыс. рублей и компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей», — рассказал Владимир Кочеулов.
Решение суда может быть обжаловано течение месяца. Учитель решением удовлетворен (за исключением размера компенсации морального вреда, Кочеулов в иске требовал 100 тысяч рублей). Будет ли школа и психоневрологическая больница обжаловать решение, пока не известно.
Ранее URA.RU писало, что учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы 14 декабря 2021 года из-за заключения психиатров. Педагог заявил, что учителя общеобразовательных школ не подлежат обязательному освидетельствованию. Он рассказал, что в больнице была нарушена процедура психиатрического освидетельствования. Врачу была представлена отрицательная характеристика Кочеулова, на основании которой ему предложили пройти тест, а затем рекомендовали обследование в стационаре. Педагог заявил, что пострадал из-за своей активной позиции по защите прав учителей. Он подал в суд иск к школе и больнице, а позже подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-директору Звериноголовской школы. Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.
Звериноголовская школа должна восстановить на работе учителя Владимира Кочеулова, отстраненного из-за психиатрического освидетельствования, и выплатить ему зарплату и компенсацию морального вреда. Такое решение принял районный суд, сообщил URA.RU Кочеулов. «Суд решил исковые требования удовлетворить частично. Признал незаконными: заключение Курганской областной психоневрологической больницы о рекомендации стационарного обследования, приказы директора Звериноголовской школы о направлении меня на психиатрическое освидетельствование и об отстранении от работы. Со школы суд взыскал зарплату за время отстранения от работы — 37,1 тыс. рублей и компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей», — рассказал Владимир Кочеулов. Решение суда может быть обжаловано течение месяца. Учитель решением удовлетворен (за исключением размера компенсации морального вреда, Кочеулов в иске требовал 100 тысяч рублей). Будет ли школа и психоневрологическая больница обжаловать решение, пока не известно. Ранее URA.RU писало, что учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы 14 декабря 2021 года из-за заключения психиатров. Педагог заявил, что учителя общеобразовательных школ не подлежат обязательному освидетельствованию. Он рассказал, что в больнице была нарушена процедура психиатрического освидетельствования. Врачу была представлена отрицательная характеристика Кочеулова, на основании которой ему предложили пройти тест, а затем рекомендовали обследование в стационаре. Педагог заявил, что пострадал из-за своей активной позиции по защите прав учителей. Он подал в суд иск к школе и больнице, а позже подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-директору Звериноголовской школы. Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.