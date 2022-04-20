Суд заставил школу вернуть на работу курганца, писавшего Путину

Учитель Владимир Кочеулов выиграл спор с психбольницей и школой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Звериноголовская школа должна восстановить на работе учителя Владимира Кочеулова, отстраненного из-за психиатрического освидетельствования, и выплатить ему зарплату и компенсацию морального вреда. Такое решение принял районный суд, сообщил URA.RU Кочеулов.

«Суд решил исковые требования удовлетворить частично. Признал незаконными: заключение Курганской областной психоневрологической больницы о рекомендации стационарного обследования, приказы директора Звериноголовской школы о направлении меня на психиатрическое освидетельствование и об отстранении от работы. Со школы суд взыскал зарплату за время отстранения от работы — 37,1 тыс. рублей и компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей», — рассказал Владимир Кочеулов.

Решение суда может быть обжаловано течение месяца. Учитель решением удовлетворен (за исключением размера компенсации морального вреда, Кочеулов в иске требовал 100 тысяч рублей). Будет ли школа и психоневрологическая больница обжаловать решение, пока не известно.

Ранее URA.RU писало, что учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы 14 декабря 2021 года из-за заключения психиатров. Педагог заявил, что учителя общеобразовательных школ не подлежат обязательному освидетельствованию. Он рассказал, что в больнице была нарушена процедура психиатрического освидетельствования. Врачу была представлена отрицательная характеристика Кочеулова, на основании которой ему предложили пройти тест, а затем рекомендовали обследование в стационаре. Педагог заявил, что пострадал из-за своей активной позиции по защите прав учителей. Он подал в суд иск к школе и больнице, а позже подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-директору Звериноголовской школы. Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.

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