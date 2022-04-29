В Сухом Логу хоронят офицера-десантника, погибшего на Украине

30 апреля 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Антон Камаев погиб от потери крови, получив ранение в ноги Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уроженец Свердловской области, капитан воздушно-десантных войск Антон Камаев погиб во время специальной военной операции на Украине. Он получил ранение в ноги и умер от потери крови. Сегодня его хоронят на родине в Сухом Логу, рассказал URA.RU мэр городского округа Роман Валов. «Антон Камаев родился и учился в Сухоложском районе, после окончания школы поступил на кафедру танковых войск Уральского федерального университета. Последние годы служил в воздушно-десантной дивизии в Туле, но здесь у него остались родители, родители жены и другие родственники. Поэтому хоронят на родине», — рассказал Валов. Офицер-десантник Антон Камаев получил ранение в ноги, выполняя задание в рамках спецоперации на Украине. Сослуживцы пытались вынести капитана с поля боя, но попали под перекрестный огонь. Военный скончался от потери крови. Похороны Антона Камаева проходят в Сухом Логу сегодня. Администрация планирует рассмотреть вопрос о том, чтобы увековечить фамилию героя и назвать его именем один из городских объектов. «Нужно разрешение родителей, но им сейчас не до этого. Позже поднимем этот вопрос», — добавил Валов. Ранее URA.RU сообщало о 20-летнем морпехе Артеме Уразаеве из села Калюткино Свердловской области, который погиб во время спецоперации, прикрыв грудью командира и сослуживцев. Еще один морпех из региона погиб в бою под Мариуполем. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг. Целями операции назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие и солдаты из Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что из плена на Украине спасли шестерых свердловчан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Уроженец Свердловской области, капитан воздушно-десантных войск Антон Камаев погиб во время специальной военной операции на Украине. Он получил ранение в ноги и умер от потери крови. Сегодня его хоронят на родине в Сухом Логу, рассказал URA.RU мэр городского округа Роман Валов. «Антон Камаев родился и учился в Сухоложском районе, после окончания школы поступил на кафедру танковых войск Уральского федерального университета. Последние годы служил в воздушно-десантной дивизии в Туле, но здесь у него остались родители, родители жены и другие родственники. Поэтому хоронят на родине», — рассказал Валов. Офицер-десантник Антон Камаев получил ранение в ноги, выполняя задание в рамках спецоперации на Украине. Сослуживцы пытались вынести капитана с поля боя, но попали под перекрестный огонь. Военный скончался от потери крови. Похороны Антона Камаева проходят в Сухом Логу сегодня. Администрация планирует рассмотреть вопрос о том, чтобы увековечить фамилию героя и назвать его именем один из городских объектов. «Нужно разрешение родителей, но им сейчас не до этого. Позже поднимем этот вопрос», — добавил Валов. Ранее URA.RU сообщало о 20-летнем морпехе Артеме Уразаеве из села Калюткино Свердловской области, который погиб во время спецоперации, прикрыв грудью командира и сослуживцев. Еще один морпех из региона погиб в бою под Мариуполем. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг. Целями операции назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие и солдаты из Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что из плена на Украине спасли шестерых свердловчан.