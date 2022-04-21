Шестерых свердловских солдат спасли из плена на Украине

На родину из Украины вернулись шесть военнопленных Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Шестерых контрактников из Свердловской области удалось вызволить из украинского плена, куда они попали в ходе спецоперации России. Солдаты сейчас проходят реабилитацию в военном госпитале, рассказала URA.RU свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«При обмене военнопленными еще шестерых свердловчан, которые оказались в плену на Украине, вернули на Родину. Сейчас они в установленном порядке проходят реабилитацию в одном из госпиталей на юге России и, надеюсь, совсем скоро вернутся домой и увидятся с родственниками. Знаю, что ребята уже позвонили близким и рассказали, что с ними все в порядке», — сказала Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен уточнила, что солдаты чувствуют себя хорошо и не пострадали физически. Все шестеро — из Центрального военного округа, попали в окружение, а затем в плен в Сумской области (Украина). «Были все вместе, это помогло им держаться. Идет работа по обмену, мы отдавали пленных ВСУ», — добавила Мерзлякова.

По словам омбудсмена, на данный момент в плену Украины остаются два свердловских военных. Татьяна Мерзлякова надеется, что и они в скором времени вернутся домой.

Ранее URA.RU сообщало, что первый военнопленный вернулся в Свердловскую область. Спецоперация на территории Украины ведется с 24 февраля. Как отметил президент России Владимир Путин, задачей российских военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.