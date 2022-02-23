23 февраля 2022

Путин объявил войну Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин сказал, что столкновение с националистами на Украине неизбежно Фото:
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Война на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.

«Весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. В планы РФ не входит оккупация Украины», — заявил Владимир Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия — 24».

На Украине объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней. Режим не введен на территории Луганской и Донецкой народных республик. Ранее Россия признала независимость Донбасса и подписала договор о дружбе и сотрудничестве с республиками. Такие меры приняли из-за сообщений, что украинские силовики обстреливают Донбасс. В США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии.

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Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. «Весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. В планы РФ не входит оккупация Украины», — заявил Владимир Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия — 24». На Украине объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней. Режим не введен на территории Луганской и Донецкой народных республик. Ранее Россия признала независимость Донбасса и подписала договор о дружбе и сотрудничестве с республиками. Такие меры приняли из-за сообщений, что украинские силовики обстреливают Донбасс. В США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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