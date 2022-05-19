Песков: по «Северному потоку — 2» надежд нет

19 мая 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

В Кремле не питают иллюзий по поводу проекта «Северный поток — 2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Надежды на то, что газопровод «Северный поток — 2» заработает в ближайшее время, в Кремле нет. Но нет и сомнений, что Европа нуждается в этом проекте, несмотря на политические заявления, сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сейчас никаких надежд [на запуск газопровода] нет. В нынешних условиях было бы опрометчиво и бесперспективно возлагать надежды на это, учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, прежде всего, Германии. Тем не менее, инфраструктура этого проекта готова. Какое-то время она в рабочем состоянии пролежит на дне моря. Это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, чтобы там ни говорили», — заявил представитель Кремля. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшее время запуск «Северного потока — 2» невозможен. Об этом он сказал, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Надежды на то, что газопровод «Северный поток — 2» заработает в ближайшее время, в Кремле нет. Но нет и сомнений, что Европа нуждается в этом проекте, несмотря на политические заявления, сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сейчас никаких надежд [на запуск газопровода] нет. В нынешних условиях было бы опрометчиво и бесперспективно возлагать надежды на это, учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, прежде всего, Германии. Тем не менее, инфраструктура этого проекта готова. Какое-то время она в рабочем состоянии пролежит на дне моря. Это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, чтобы там ни говорили», — заявил представитель Кремля. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшее время запуск «Северного потока — 2» невозможен. Об этом он сказал, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».