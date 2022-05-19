Министр Новак: запуск «Северного потока-2» временно невозможен

19 мая 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Запуск газопровода «Северный поток — 2» сейчас невозможен. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «По политическим мотивам проект „Северный поток — 2“ пока заморожен. Но в будущем он будет востребован, я в это верю», — сказал Новак. Ранее власти Германии заморозили сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого газопровод попал под санкции США. Позже компания-оператор «Северный поток — 2» Nord Stream AG подала заявление о банкротстве.