Кандидат от ЛДПР скрыл судимости при подаче документов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Территориальная избирательная комиссия Кудымкарского округа отказала в регистрации кандидату, выдвинутому ЛДПР, Денису Кирюшкину. Он скрыл наличие 13 судимостей по статьям «Кража», «Грабеж» и «Разбой». Решение опубликовано на сайте ТИК. Одна непогашенная судимость относится к тяжким статьям, и, следовательно, Кирюшкин в принципе лишен права баллотироваться.

«Учитывая информацию ГУ МВД по Пермскому краю о наличии у кандидата непогашенной судимости за совершение деяний, которые относились к тяжким преступлениям, у Кирюшкина Дениса Вячеславовича отсутствует пассивное избирательное право на выборах депутатов думы Кудымкарского муниципального округа», — говорится в решении ТИК.

При выдвижении Кирюшкин не рассказал о своем преступном прошлом. А сокрытие судимостей также является основанием для отказа в регистрации.

В решении ТИК указано, что Кирюшкин Денис Вячеславович, 1988 года рождения, был шесть раз осужден за кражу, 11 раз за грабежи, трижды за разбой. «То есть судимости были по нескольким статьям сразу. Получается чуть ли не по судимости в год, если с 18 лет считать», — рассуждает собеседник URA.RU в Кудымкаре. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатов с судимостями по тяжким статьям выдвинула в Кудымкаре КПРФ. Выборы в думу Кудымкара пройдут в сентябре.