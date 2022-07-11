Пермские коммунисты выдвинули на выборы судимых

КПРФ идет на выборы в Кудымкаре с судимыми кандидатами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В списках кандидатов в депутаты думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края, выдвинутых от КПРФ, оказались люди с судимостями. Среди уголовных статей, которые вменялись нынешним кандидам, значатся в том числе «Изнасилование», «Кража» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Документы размещены на сайте окружной ТИК.

«Отинов Сергей Иванович, дата рождения — 9 июля 1984 года, индивидуальный предприниматель, имелась судимость — пункт „в“ часть 3 статьи 131 „Изнасилование“, пункт „в“ часть 3 статьи 132 „Насильственные действия сексуального характера“ УК РФ; имелась судимость — статья 134 „Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“», — указана, например, информация о кандидате по одномандатному избирательному округу № 3.

Также судимы были Сергей Распопов за нарушение ПДД, Роман Мальцев за кражу, Валерий Денисов за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и Егор Кудымов за подделку документов. По известному редакции номеру телефона руководитель пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова не ответила.

Кудымкарский избирком кроме списка КПРФ заверил кандидатов от «Единой России», ЛДПР и СРЗП. Среди них судимых нет. Ранее URA.RU рассказывало, что коммунисты на муниципальные выборы искали кандидатов с помощью объявлений.