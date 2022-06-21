В Пермском крае выберут 100 новых депутатов

Решение о том, сколько дней продлится голосование, избирком примет позднее Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермском крае официально объявлены выборы в местные думы. Они состоятся в единый день голосования 11 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе край избиркома. Всего будет разыграно 104 мандата.

«В Пермском крае назначены выборы в органы местного самоуправления, которые состоятся в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Так, в текущем году состоится 12 избирательных кампаний. До 1 июля крайизбирком примет решение о том, сколько дней будет проводиться голосование», — отметили в избирательной комиссии.

Из 104 мандатов 95 будут разыграны на основных выборах. Это выборы в объединенных территориях в думы Пермского района (официально — муниципального округа), Кудымкарского и Губахинского округов. В этих территориях уже утверждены новые схемы избирательных округов. Они будут обнародованы в ближайшее время на сайтах территориальных избиркомов. В Лысьве у действующих депутатов истек срок полномочий.

Больше всего мандатов будет разыграно в Пермском районе — 30. Еще 25 мест предусмотрено в думе Кудымкара. В Лысьве и Губахе — по 20 депутатских мест. Восемь кампаний проводится в рамках довыборов. Двух депутатов будут выбирать в Косинском округе, по одному — в Березниках, Добрянке, Красновишерске, Кизеле, Краснокамске, Чернушке, Чусовом. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае откорректировали избирательное законодательство, избирком Перми ждет ликвидация, а коммунисты набирают кандидатов по объявлению.

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