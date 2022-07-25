В Кургане отказались от строительства крематория

26 июля 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Строительство крематория в Кургане не выгодно для похоронного бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганские похоронщики не видят смысла в строительстве крематория в регионе. По словам предпринимателей, это невыгодные вложения для бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель совета Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев. «Крематорий — это очень дорогое удовольствие. С Курганской области в месяц мы кремируем не более пяти человек. Это со всех похоронных организаций региона. Поэтому делать его ради пяти умерших для бизнеса означает нести страшные убытки. Это же газ, свет, это же работники. Будут дикие расходы. Нам проще отвезти на кремацию в Екатеринбург. По ценам такие похороны не очень дорого обходятся», — сказал Пономарев. Еще одной причиной, почему региону не нужен крематорий, предприниматель считает отсутствие проблем с землей на кладбищах. Ранее URA.RU писало, что в Кургане строят третий по величине похоронный дом в стране. На первом этаже планируют расположить два траурных зала, на втором — два трапезных зала. Внутри здания будет отдельный салон-магазин памятников. Завершить строительство похоронного бюро планируют до конца сентября 2022 года. Также сообщалось, что курганцы предложили построить крематорий вместо похоронного дома.

Курганские похоронщики не видят смысла в строительстве крематория в регионе. По словам предпринимателей, это невыгодные вложения для бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель совета Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев. «Крематорий — это очень дорогое удовольствие. С Курганской области в месяц мы кремируем не более пяти человек. Это со всех похоронных организаций региона. Поэтому делать его ради пяти умерших для бизнеса означает нести страшные убытки. Это же газ, свет, это же работники. Будут дикие расходы. Нам проще отвезти на кремацию в Екатеринбург. По ценам такие похороны не очень дорого обходятся», — сказал Пономарев. Еще одной причиной, почему региону не нужен крематорий, предприниматель считает отсутствие проблем с землей на кладбищах. Ранее URA.RU писало, что в Кургане строят третий по величине похоронный дом в стране. На первом этаже планируют расположить два траурных зала, на втором — два трапезных зала. Внутри здания будет отдельный салон-магазин памятников. Завершить строительство похоронного бюро планируют до конца сентября 2022 года. Также сообщалось, что курганцы предложили построить крематорий вместо похоронного дома.