В Кургане строят третий по величине похоронный дом в стране

В похоронном бюро будет два траурных и трапезных зала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Похоронное бюро, которое строится на проспекте Машиностроителей в Кургане, войдет в тройку организаций ритуальных услуг в России. Строительство объекта планирует завершить осенью этого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председателя совета Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев.

«На сегодняшний день уже построено двухэтажное здание похоронного бюро. В части помещений уже завершена чистовая отделка. Идет основная работа по траурным залам. В июле заканчиваем благоустройство территории, асфальтирование и другие уличные работы. Я думаю, что оно войдет в тройку похоронных бюро России после Новосибирска и Магнитогорска. Москва и Питер в этом направлении уже давно отстали», — сказал Пономарев.

На первом этаже похоронного бюро планируют расположить два траурных зала — большой и малый. Также внутри здания будет отдельный салон-магазин памятников из мрамора и гранита. На втором этаже обустроят два трапезных зала для поминок. Завершить строительство похоронного бюро планируют до конца сентября 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области подешевели памятники. Стоимость гранитного камня упала более чем на 20%. По словам похоронщиков, добиться снижения цены удалось благодаря заключению договоров напрямую с карьерами. Также сообщалось, что в Кургане появилось новое кладбище для мусульман. Место для захоронений общине выделили недалеко от Зайковского кладбища. Площадь земельного участка составила более 15 гектар.

Строительство похоронного бюро планируют закончить до конца сентября 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Похоронное бюро войдет в тройку организаций ритуальных услуг в стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В похоронном бюро будет два траурных зала, магазин памятников и два трапезных зала для поминок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU