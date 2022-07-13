В Кургане строят третий по величине похоронный дом в стране

Похоронное бюро, которое строится на проспекте Машиностроителей в Кургане, войдет в тройку организаций ритуальных услуг в России. Строительство объекта планирует завершить осенью этого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председателя совета Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев.
«На сегодняшний день уже построено двухэтажное здание похоронного бюро. В части помещений уже завершена чистовая отделка. Идет основная работа по траурным залам. В июле заканчиваем благоустройство территории, асфальтирование и другие уличные работы. Я думаю, что оно войдет в тройку похоронных бюро России после Новосибирска и Магнитогорска. Москва и Питер в этом направлении уже давно отстали», — сказал Пономарев.
На первом этаже похоронного бюро планируют расположить два траурных зала — большой и малый. Также внутри здания будет отдельный салон-магазин памятников из мрамора и гранита. На втором этаже обустроят два трапезных зала для поминок. Завершить строительство похоронного бюро планируют до конца сентября 2022 года.
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Похоронное бюро, которое строится на проспекте Машиностроителей в Кургане, войдет в тройку организаций ритуальных услуг в России. Строительство объекта планирует завершить осенью этого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председателя совета Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев. «На сегодняшний день уже построено двухэтажное здание похоронного бюро. В части помещений уже завершена чистовая отделка. Идет основная работа по траурным залам. В июле заканчиваем благоустройство территории, асфальтирование и другие уличные работы. Я думаю, что оно войдет в тройку похоронных бюро России после Новосибирска и Магнитогорска. Москва и Питер в этом направлении уже давно отстали», — сказал Пономарев. На первом этаже похоронного бюро планируют расположить два траурных зала — большой и малый. Также внутри здания будет отдельный салон-магазин памятников из мрамора и гранита. На втором этаже обустроят два трапезных зала для поминок. Завершить строительство похоронного бюро планируют до конца сентября 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области подешевели памятники. Стоимость гранитного камня упала более чем на 20%. По словам похоронщиков, добиться снижения цены удалось благодаря заключению договоров напрямую с карьерами. Также сообщалось, что в Кургане появилось новое кладбище для мусульман. Место для захоронений общине выделили недалеко от Зайковского кладбища. Площадь земельного участка составила более 15 гектар.