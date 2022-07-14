Курганцы предложили построить крематорий вместо похоронного дома

15 июля 2022 в 07:15 Размер текста - 17 +

Объект войдет в тройку похоронных бюро России после Новосибирска и Магнитогорска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пользователи соцсети «ВКонтакте» высказались по поводу строительства в Кургане третьего по величине похоронного дома. Курганцы вместо него предлагают властям построить крематорий. Комментарии об этом появились под постом на странице местного активиста Ильи Винштейна. «В городе полно салонов по продаже и установке памятников, лучше бы крематорий построили», — считает пользователь соцсети «ВКонтакте» Татьяна Кащеева. «Умирающему городу просто необходим самый лучший похоронный дом в стране», — высказался Андрей Грохотов. Похоронное бюро строится на проспекте Машиностроителей в Кургане. Строительство объекта планирует завершить осенью этого года. Об этом ранее URA.RU рассказал председателя совета Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев. Представитель бизнеса отметил, что объект войдет в тройку похоронных бюро России после Новосибирска и Магнитогорска. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Пользователи соцсети «ВКонтакте» высказались по поводу строительства в Кургане третьего по величине похоронного дома. Курганцы вместо него предлагают властям построить крематорий. Комментарии об этом появились под постом на странице местного активиста Ильи Винштейна. «В городе полно салонов по продаже и установке памятников, лучше бы крематорий построили», — считает пользователь соцсети «ВКонтакте» Татьяна Кащеева. «Умирающему городу просто необходим самый лучший похоронный дом в стране», — высказался Андрей Грохотов. Похоронное бюро строится на проспекте Машиностроителей в Кургане. Строительство объекта планирует завершить осенью этого года. Об этом ранее URA.RU рассказал председателя совета Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев. Представитель бизнеса отметил, что объект войдет в тройку похоронных бюро России после Новосибирска и Магнитогорска.