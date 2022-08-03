03 августа 2022

В США предрекли конец президентству Байдена

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Демократическая партия против выдвижения Джо Байдена на пост президента, считает Карл Роув Фото:

Демократическая партия США не собирается выдвигать действующего президента Джо Байдена на выборы в 2024 году. Такое заявление сделал ведущий телеканала Fox News Карл Роув в ходе прямого эфира.

«Демократическая партия выступает против такого сценария. Демократы не будут выдвигать на пост главы государства человека в возрасте 82 лет, который уже еле может связать два слова», — сказал Роув.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен участвовать в выборах 2024 года. При этом Республиканская партия готова объявить американскому президенту импичмент в случае победы на промежуточных выборах, сообщает телеканал 360. Рейтинг Байдена находится на историческом минимуме, пишет RT. Американский лидер также регулярно попадает в неловкие и комичные ситуации, пишет портал «Дни.ру». Это вызывает многочисленные слухи о плохом ментальном и психическом состоянии Байдена.

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Демократическая партия США не собирается выдвигать действующего президента Джо Байдена на выборы в 2024 году. Такое заявление сделал ведущий телеканала Fox News Карл Роув в ходе прямого эфира. «Демократическая партия выступает против такого сценария. Демократы не будут выдвигать на пост главы государства человека в возрасте 82 лет, который уже еле может связать два слова», — сказал Роув. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен участвовать в выборах 2024 года. При этом Республиканская партия готова объявить американскому президенту импичмент в случае победы на промежуточных выборах, сообщает телеканал 360. Рейтинг Байдена находится на историческом минимуме, пишет RT. Американский лидер также регулярно попадает в неловкие и комичные ситуации, пишет портал «Дни.ру». Это вызывает многочисленные слухи о плохом ментальном и психическом состоянии Байдена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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