29 июля 2022

Белый дом раскрыл планы Байдена на следующие выборы в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден собрался переизбираться на пост президента, несмотря на низкие рейтинги Фото:

Президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах в 2024 годах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году», — заявила Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге Белого дома, транслируемом на YouTube. Однако пресс-секретарь администрации американского президента не стала комментировать низкие рейтинги Джо Байдена в обществе.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до рекордно низкого уровня. Газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить американскому лидеру импичмент в случае победы на промежуточных выборах. Экс-президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну».

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Президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах в 2024 годах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году», — заявила Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге Белого дома, транслируемом на YouTube. Однако пресс-секретарь администрации американского президента не стала комментировать низкие рейтинги Джо Байдена в обществе. Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до рекордно низкого уровня. Газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить американскому лидеру импичмент в случае победы на промежуточных выборах. Экс-президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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