Белый дом раскрыл планы Байдена на следующие выборы в США

30 июля 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Джо Байден собрался переизбираться на пост президента, несмотря на низкие рейтинги Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах в 2024 годах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году», — заявила Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге Белого дома, транслируемом на YouTube. Однако пресс-секретарь администрации американского президента не стала комментировать низкие рейтинги Джо Байдена в обществе. Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до рекордно низкого уровня. Газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить американскому лидеру импичмент в случае победы на промежуточных выборах. Экс-президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну».

Президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах в 2024 годах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году», — заявила Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге Белого дома, транслируемом на YouTube. Однако пресс-секретарь администрации американского президента не стала комментировать низкие рейтинги Джо Байдена в обществе. Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до рекордно низкого уровня. Газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить американскому лидеру импичмент в случае победы на промежуточных выборах. Экс-президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну».