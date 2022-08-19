Новый союзник поможет России в борьбе с санкциями Запада

Афганистан хочет заключить соглашение о поставках бензина с РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Афганистан сможет заменить Европу, которая отказалась от российских энергоносителей. Страна хочет импортировать российскую нефть, рассказал министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

«Афганистану нужно сейчас более 4 миллионов тонн нефти. Мы уже импортируем нефть из соседних стран, но хотим нарастить поставки. Так как Россия является дружественной нам страной, то мы приехали, чтобы достичь какого-то соглашения по импорту российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Азизи в разговоре с РИА «Новости».

Афганистан собирается заключить с Россией соглашения о поставках 1 млн тонн бензина и такого же объема дизеля, заявил он. По словам Азизи, документ может быть подписан уже в этом году. Он выразил заинтересованность в том, чтобы этот вопрос был решен как можно скорее.

Евросоюз частично отказался от российской нефти, США запретили поставлять нефть и газ из РФ. Так страны Запада отреагировали на спецоперацию РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные санкции провалились, Россия не оказалась в изоляции и у нее много союзников в мире. Основными партнерами РФ являются страны Африки, Азии и Латинской Америки, отмечал российский лидер.