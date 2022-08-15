Путин назвал главных друзей России

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Переговоры Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что Россия искренне дорожит связями с союзниками Фото:

Основными партнерами России являются страны Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Армия-2022».

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников на разных континентах — это государства, которые не прогибаются перед так называемым „гегемоном“. Россия искренне дорожит связями с государствами Латинской Америки, Африки, Азии», — сказал Путин во время выступления на форуме «Армия-2022», который транслируется на телеканале «Россия-24».

Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее Путин заявлял, что Россия не изолирована и не собирается изолироваться на мировой арене. У президента РФ есть друзья в НАТО, например Венгрия и Турция, заявлял экс-постпред США при организации Иво Даалдер.

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Основными партнерами России являются страны Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Армия-2022». «Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников на разных континентах — это государства, которые не прогибаются перед так называемым „гегемоном“. Россия искренне дорожит связями с государствами Латинской Америки, Африки, Азии», — сказал Путин во время выступления на форуме «Армия-2022», который транслируется на телеканале «Россия-24». Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее Путин заявлял, что Россия не изолирована и не собирается изолироваться на мировой арене. У президента РФ есть друзья в НАТО, например Венгрия и Турция, заявлял экс-постпред США при организации Иво Даалдер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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