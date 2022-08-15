Путин назвал главных друзей России

Владимир Путин отметил, что Россия искренне дорожит связями с союзниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основными партнерами России являются страны Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Армия-2022».

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников на разных континентах — это государства, которые не прогибаются перед так называемым „гегемоном“. Россия искренне дорожит связями с государствами Латинской Америки, Африки, Азии», — сказал Путин во время выступления на форуме «Армия-2022», который транслируется на телеканале «Россия-24».

Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее Путин заявлял, что Россия не изолирована и не собирается изолироваться на мировой арене. У президента РФ есть друзья в НАТО, например Венгрия и Турция, заявлял экс-постпред США при организации Иво Даалдер.