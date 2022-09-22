22 сентября 2022

Россияне начали скупать консервы

Аналитики: спрос на консервы за сутки вырос на 71%
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, мясная консерва, банка консервы, консерва
После консервов россияне начнут покупать наборы для выживания Фото:

После объявления о начале частичной мобилизации спрос на консервы за сутки вырос на 71%. Об этом URA.RU сообщили в сервисе аналитики маркетплейсов Moneyplace.

«Спрос на маркетплейсе Wildberries на мясные консервы за последние сутки вырос на 71%. Также с 20 по 21 сентября 2022 года оборот вырос на товары категорий: «Зажигалки» (+23%), «Прожекторы» (+30%), «Грелка туристическая» (+39%), «Сидушка туристическая» (+62%), «Топор» (+32%), «Фильтр для воды» (+34%), «Нож туристический» (+50%), «Рюкзак» (+61%), Комбинезоны и полукомбинезоны мужские» (+62%), «Крупы» (+23%)», — сообщают аналитики Moneyplace.

После объявления о начале спецоперации спрос на тушенку был выше. «Он составил 100%, но затем постепенно снизился. Тогда интерес потребителей вырос и на „Туалетную бумагу“ (+109%), „Подгузники“ (+15%), „Детскую смесь“ (+38%), „Крупы“ (+41%), „Сахар“ (+59%), „Кофе зерновой“ (+37%)», — добавили специалисты сервиса.

CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев прогнозирует увеличение спроса россиян и на другие категории товаров. «В условиях частичной мобилизации селлеры обнаружат растущий спрос на боксы с тушенкой, крупы, наборы для выживания, сухие пайки, а также падение среднего чека по всем категориям товаров», — сказал собеседник URA.RU.

О начале частичной мобилизации В России объявил президент страны Владимир Путин. В Кремле подчеркивают, что данное решение не делает спецоперацию на Украине войной. Призыв будет осуществляться среди мужчин, имеющих соответствующий боевой опыт.

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После объявления о начале частичной мобилизации спрос на консервы за сутки вырос на 71%. Об этом URA.RU сообщили в сервисе аналитики маркетплейсов Moneyplace. «Спрос на маркетплейсе Wildberries на мясные консервы за последние сутки вырос на 71%. Также с 20 по 21 сентября 2022 года оборот вырос на товары категорий: «Зажигалки» (+23%), «Прожекторы» (+30%), «Грелка туристическая» (+39%), «Сидушка туристическая» (+62%), «Топор» (+32%), «Фильтр для воды» (+34%), «Нож туристический» (+50%), «Рюкзак» (+61%), Комбинезоны и полукомбинезоны мужские» (+62%), «Крупы» (+23%)», — сообщают аналитики Moneyplace. После объявления о начале спецоперации спрос на тушенку был выше. «Он составил 100%, но затем постепенно снизился. Тогда интерес потребителей вырос и на „Туалетную бумагу“ (+109%), „Подгузники“ (+15%), „Детскую смесь“ (+38%), „Крупы“ (+41%), „Сахар“ (+59%), „Кофе зерновой“ (+37%)», — добавили специалисты сервиса. CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев прогнозирует увеличение спроса россиян и на другие категории товаров. «В условиях частичной мобилизации селлеры обнаружат растущий спрос на боксы с тушенкой, крупы, наборы для выживания, сухие пайки, а также падение среднего чека по всем категориям товаров», — сказал собеседник URA.RU. О начале частичной мобилизации В России объявил президент страны Владимир Путин. В Кремле подчеркивают, что данное решение не делает спецоперацию на Украине войной. Призыв будет осуществляться среди мужчин, имеющих соответствующий боевой опыт.
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