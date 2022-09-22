Кремль: мобилизация не делает спецоперацию на Украине войной

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что Россия все еще проводит спецоперацию, а не ведет войну Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Объявление частичной мобилизации не превращает спецоперацию на Украине в войну. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это специальная военная операция», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос, можно ли после объявления мобилизации считать события на Украине войной, ведь в последний раз она объявлялась во время Второй мировой.

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Объявление частичной мобилизации не превращает спецоперацию на Украине в войну. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, это специальная военная операция», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос, можно ли после объявления мобилизации считать события на Украине войной, ведь в последний раз она объявлялась во время Второй мировой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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