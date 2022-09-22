Кремль: мобилизация не делает спецоперацию на Украине войной 22 сентября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что Россия все еще проводит спецоперацию, а не ведет войну Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Объявление частичной мобилизации не превращает спецоперацию на Украине в войну. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, это специальная военная операция», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос, можно ли после объявления мобилизации считать события на Украине войной, ведь в последний раз она объявлялась во время Второй мировой. Объявление частичной мобилизации не превращает спецоперацию на Украине в войну. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, это специальная военная операция», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос, можно ли после объявления мобилизации считать события на Украине войной, ведь в последний раз она объявлялась во время Второй мировой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям