Кремль: мобилизация не делает спецоперацию на Украине войной

Дмитрий Песков заявил, что Россия все еще проводит спецоперацию, а не ведет войну
новость из сюжетаМобилизация в России
Объявление частичной мобилизации не превращает спецоперацию на Украине в войну. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, это специальная военная операция», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос, можно ли после объявления мобилизации считать события на Украине войной, ведь в последний раз она объявлялась во время Второй мировой.
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