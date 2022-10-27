В США потребовали вывести американские войска из Европы

27 октября 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

США не могут предпринять шаги по сокращению своего бюджетного дефицита Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не могут дождаться, чтобы предпринять жесткие шаги по сокращению своего вечного бюджетного дефицита. Предстоящие выборы в Конгресс предоставляют удобную возможность перестроить налоговые приоритеты Вашингтона. Об этом заявило издание The American Conservativ. «Это должно начаться с вывода дополнительных американских войск, устремившихся в Европу после начала конфликта на Украине, когда наблюдатели представляли себе быструю победу России и угрозы в адрес других стран, и сокращения финансовой помощи Киеву, передавая эту ответственность Брюсселю», — сообщает издание. Европейцы требовали, чтобы Вашингтон «руководил», но «Вашингтон будет делать меньше, поскольку он стремится контролировать свои финансы и возрождать экономику США». Оборона Украины имеет гораздо большее значение для Европы, чем для Америки. Украина — это в первую очередь кризис для Европы, а не для США, и американским чиновникам давно пора поставить свой народ на первое место, считает автор статьи. Ранее президент США Джо Байден рассказал о плане по повышению доходов США. Американские власти собираются сократить дефицит бюджета США на 1,5 триллиона долларов за год. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность заявлениями американских политиков о возможном прекращении неограниченной помощи Киеву, напоминает RT.

США не могут дождаться, чтобы предпринять жесткие шаги по сокращению своего вечного бюджетного дефицита. Предстоящие выборы в Конгресс предоставляют удобную возможность перестроить налоговые приоритеты Вашингтона. Об этом заявило издание The American Conservativ. «Это должно начаться с вывода дополнительных американских войск, устремившихся в Европу после начала конфликта на Украине, когда наблюдатели представляли себе быструю победу России и угрозы в адрес других стран, и сокращения финансовой помощи Киеву, передавая эту ответственность Брюсселю», — сообщает издание. Европейцы требовали, чтобы Вашингтон «руководил», но «Вашингтон будет делать меньше, поскольку он стремится контролировать свои финансы и возрождать экономику США». Оборона Украины имеет гораздо большее значение для Европы, чем для Америки. Украина — это в первую очередь кризис для Европы, а не для США, и американским чиновникам давно пора поставить свой народ на первое место, считает автор статьи. Ранее президент США Джо Байден рассказал о плане по повышению доходов США. Американские власти собираются сократить дефицит бюджета США на 1,5 триллиона долларов за год. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность заявлениями американских политиков о возможном прекращении неограниченной помощи Киеву, напоминает RT.