Байден рассказал о плане по повышению доходов США

15 мая 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Джо Байден пообещал американцам рекордное сокращение дефицита бюджета США Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Американские власти собираются сократить дефицит бюджета США на 1,5 триллиона долларов за год. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем Twitter. «При моем предшественнике дефицит увеличивался каждый год. В этом году мы на пути к сокращению дефицита на 1,5 триллиона долларов — самое большое годовое снижение за всю историю», — написал Джо Байден. Также он подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета является одним из основных способов ослабить давление инфляции. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что санкции Запада против РФ провоцируют глобальный кризис и наносят удар по экономикам США и Европы. Американская Федеральная резервная система выявила новую угрозу для коллапса в экономике. Профессор Плехановки Марина Гончарова заявила, что экономический «пузырь» США начал сдуваться. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Американские власти собираются сократить дефицит бюджета США на 1,5 триллиона долларов за год. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем Twitter. «При моем предшественнике дефицит увеличивался каждый год. В этом году мы на пути к сокращению дефицита на 1,5 триллиона долларов — самое большое годовое снижение за всю историю», — написал Джо Байден. Также он подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета является одним из основных способов ослабить давление инфляции. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что санкции Запада против РФ провоцируют глобальный кризис и наносят удар по экономикам США и Европы. Американская Федеральная резервная система выявила новую угрозу для коллапса в экономике. Профессор Плехановки Марина Гончарова заявила, что экономический «пузырь» США начал сдуваться.