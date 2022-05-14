Американские власти собираются сократить дефицит бюджета США на 1,5 триллиона долларов за год. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем Twitter.
«При моем предшественнике дефицит увеличивался каждый год. В этом году мы на пути к сокращению дефицита на 1,5 триллиона долларов — самое большое годовое снижение за всю историю», — написал Джо Байден. Также он подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета является одним из основных способов ослабить давление инфляции.
Американские власти собираются сократить дефицит бюджета США на 1,5 триллиона долларов за год. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем Twitter. «При моем предшественнике дефицит увеличивался каждый год. В этом году мы на пути к сокращению дефицита на 1,5 триллиона долларов — самое большое годовое снижение за всю историю», — написал Джо Байден. Также он подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета является одним из основных способов ослабить давление инфляции. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что санкции Запада против РФ провоцируют глобальный кризис и наносят удар по экономикам США и Европы. Американская Федеральная резервная система выявила новую угрозу для коллапса в экономике. Профессор Плехановки Марина Гончарова заявила, что экономический «пузырь» США начал сдуваться.